Lehet, hogy hihetetlen, de egy csomó helyen van áresés Magyarországon

Pénteken megjelentek a 2023-as teljes körű inflációs adatok, amelyekből kiderül, hol drágult leginkább az élet az év folyamán, és mely termékek lettek olcsóbbak. Az elmúlt két év hektikus ármozgásai után biztosra vesszük, hogy mindenkinek okoz meglepetést néhány termék toplistákon való feltűnése.

2023-ban átlagosan 17,6%-kal került többe az élet Magyarországon, mint egy évvel korábban - derült ki a KSH pénteken megjelent inflációs adataiból. Az elmúlt években rendkívül hektikusan mozogtak az árak, amire jó példa, hogy míg az éves átlagos infláció a fent említett 17,6% volt, addig 2022 decemberéig 2023 decemberéig az árak valójában "csak" 5,5%-kal emelkedtek. A két mutató közötti nagy különbséget az magyarázza, hogy az igazi nagy drágulás 2022 második felében, és 2023 legelején következett be.

A nagy átlag természetesen egyes termékek és szolgáltatások egészen szélsőségesen különböző árváltozását fedi el. Attól függően, hogy egy-egy termék mennyire volt érintett az utóbbi két év óriási energia- és élelmiszerársokkjában (vagy például a forintgyengülésben), majd ezek után milyen mértékben korrigáltak az árak egészen szélsőséges árpályákat figyelhetünk meg.

De melyek voltak azok a termékcsoportok, amelyekben a tavalyi év során (tehát decembertől decemberig) a legnagyobb áremelkedést, illetve árcsökkenést mutatják? A listáink jó néhány olyan elemet tartalmaznak, amelyek elsőre meglepők lehetnek.

A nagyot drágulók

A 2023 végén a cukor 42%-kal került többe, mint 2022 decemberében. Az ok ismert: az árstop nyár végi feloldása után a termék árába azonnal megjelent a magas világpiaci árszint. Furcsa pozícióban van a tankönyv is, a maga 29,8%-os drágulásával. A legtöbb tankönyv ugyanis ingyenes, amiért viszont fizetni kell, azok ára szépen növekedik. Érdekesség, hogy a recesszióban is érvényesítették a költségemelkedéseiket a színházak és a mozik, és nem voltak szívbajosak a telekom cégek sem, amikor az őket csak visszafogottan érintő költségsokkokra hivatkozva óriásit emeltek a szolgáltatási áraikon.

A legnagyobb áremelkedést produkáló termékek2022. decembertől 2023. decemberig, % Termékcsoport Változás Cukor 42,1 Tankönyv 29,8 Utazás egyéb távolsági úti céllal 28,6 Színház 25,1 Állateledel 22,6 Postai szolgáltatás 21,7 Autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 20,5 Tv-előfizetés 20,2 Szerencsejáték 19,9 Óvodai, bölcsődei étkezés 18,6 Iskolai étkezés 18,1 Újság, folyóirat 18,0 Csokoládé, kakaó 17,2 Alkoholmentes üdítőitalok 16,1 Mozi 15,9 Forrás: KSH, Portfolio

És amik olcsóbbak lettek

A figyelmes olvasóknak feltűnhetett, hogy a legnagyobb drágulásokat tartalmazó listában alig voltak élelmiszerek, miközben az elmúlt két év a brutális bolti áremelkedésektől volt hangos. A magyarázat, hogy jellemzően nem az elmúlt egy évben, hanem főként még ez előtt volt durván magas az élelmiszerinfláció. Persze csak "olcsó vigasz", hogy a magas árak nem emelkedtek tovább, hiszen a pénztárcákat ugyanúgy megterhelték az idén is. Ám még ennek ismeretében meglepő lehet, hogy az élelmiszerek nemhogy a drágulási toplistán nincsenek rajta, hanem egyenesen a legnagyobb áresők rangsorában kaptak helyet. Pedig a magyarázat logikus: az óriási áremelkedés után szép csendben több élelmiszer ára is csökkenni kezdett, csak hát ettől még az árszint jellemzően még mindig jóval a 2021-es felett jár.

A legnagyobb áresést produkáló termékek2022. decembertől 2023. decemberig, % Termékcsoport Változás Vezetékes gáz -29,6 Utazás munkahelyre, iskolába -11,7 Tojás -18,1 Liszt -17,8 Sertészsiradék -16,4 Sajt -15,5 Vaj, vajkrém -14,5 Száraztészta -11,0 Brikett, koksz -10,8 Tej -10,3 Személygépjármű, használt -10,3 Tejtermékek (sajt nélkül) -8,5 Kenyér -5,9 Margarin -5,2 Járműüzemanyag -4,2 Forrás: KSH, Portfolio

A legnagyobb áresést produkáló lista tetején azonban még az élelmiszereknél is nagyobb meglepetést okozó termék áll: a vezetékes gáz. Elsőre nagy felhördülést okozhat, hogy a KSH év alatt csaknem 30%-os áresést mutatott ki, hiszen ezt utoljára a sávos árképzéssel változtatta a kormány 2022-ben, amikor az átlagfogyasztás feletti rész árát a hétszeresére emelte. Akkor hogyan számolhat el az év alatt jelentős árcsökkenést a KSH? Az elmúlt hónapokban ez a gazdaság közbeszéd egyik központi témája volt, a Portfolio is foglalkozott vele, ebben a cikkben részletesebben is. A lényeg, hogy a kialakított progresszív árképzésnél minél kevesebbet fogyaszt valaki (aki az átlagfogyasztás felett indult) annál kisebb lesz az átlagos gázára.

Ezt a KSH úgy követte le, hogy a rezsidrágításkor (még 2022-ben) megbecsülte, hogy a gázfogyasztás mekkora részéért fizettek a háztartások alacsonyabb és mekkora részéért magas (hétszeres) árat. Hiába van ugyanis két hatóságilag rögzített gázár, ennek átlaga határozza meg a pillanatnyi átlagárat, ami a fogyasztás szerkezetétől függően alakul. Ezután a KSH a becslése során úgy találta, hogy a lakosság csökkentete a fogyasztását, különösen azok, akik átlag felett fogyasztottak. Vagyis az árstatisztika szerint hiába változott csak egy alkalommal a gáz hatósági ára, a lakosság fajlagosan hónapról hónapra más átlagárat fizetett érte, attól függően, hogy mennyit fogyasztott. És mivel a gázfogyasztás folyamatosan csökkent, azzal együtt az átlagos ár is mérséklődött. A napokban megjelent adatok szerint egyébként 2023-ban a lakossági gázfelhasználás kilencéves mélypontjára esett, és míg az év elején a lakosság 22%-a lógott át kisebb-nagyobb mértékben a hétszeres ársávba, addig 2023 végén már csak 10% volt ez az arány.

Címlapkép forrása: Shutterstock