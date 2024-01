Erre senki sem számított: hatalmasat zuhant a magyar infláció!

Az előzetesen várt 6 százalék körüli szint helyett decemberben 5,5 százalékra esett a magyar infláció, ez 2021 nyara óta a legalacsonyabb érték. A KSH beszámolója szerint a 2023-as átlagos áremelkedési ütem 17,6 százalék volt.

Decemberben 5,5 százalékra esett a magyar infláció, ami érezhetően elmarad az előzetes 5,9 százalékos várakozástól. Sőt, a legalacsonyabb elemzői prognózis 5,7 százalék volt, vagyis még attól is elmarad az érték. Ennél alacsonyabb éves inflációt 2021 júniusa óta nem mért a KSH. A maginfláció 7,6 százalékra esett vissza az előző havi 9,1 százalékról.

A decemberi adattal együtt az is kiderült, hogy

a 2023-as átlagos éves infláció 17,6 százalék volt.

Az ábrán látszik, hogy az éves átlagos infláció még így is emelkedett 2022-höz képest, hiszen akkor 14,5 százalékos értéket mért a statisztikai hivatal. Ennek oka, hogy 2023 elején több mint negyedszázados csúcson, 25,7 százalékon tetőzött az infláció, majd onnan még hónapokig csak lassan csökkent, az év második felében jött a meredekebb visszaesés.

Az elmúlt hónapokban többször írtunk arról, hogy két fő tényező volt hatással a magyar infláció egyre gyorsuló esésére:

A bázishatás, vagyis a nagy élelmiszer- és energiaársokkok hatásának kicsúszása az éves áremelkedést mérő indexből.

A fogyasztás visszaesése, ami a kereskedők és szolgáltatók áremelési képességét is csökkenti.

Decemberben volt egy erős egyedi hatás is: az üzemanyag-árstop megszüntetése 2022 decemberében hozott nagy drágulást a kutakon, ez pedig az éves drágulást viszavetette.

Ha szokás szerint az adat mélyére nézünk, akkor az látszik, hogy már csak a szolgáltatások, valamint a szeszes italok és dohányáruk éves drágulása van 10 százalék felett. A leginkább figyelt élelmiszerinfláció 4,8 százalékra esett vissza, amire 2021 szeptembere óta nem volt példa. Ebben a termékkörben havi alapon árcsökkenést mért a KSH, vagyis

a hivatalos adatok szerint olcsóbbak voltak az élelmiszerek decemberben, mint novemberben.

A most megjelent adat a monetáris politikára is hatással lehet, a vártnál alacsonyabb érték miatt akár erősödhetnek az MNB eddiginél nagyobb kamatvágásával kapcsolatos várakozások. A jegybank az elmúlt hónapokban folyamatosan 75 bázispontos ütemben lazított, de már eddig is szóba került nagyobb, akár 100 bázispontos vágás. Ezt erősítheti az is, hogy a friss inflációs adat mellett a jegybank által kiemelten figyelt visszatekintő reálkamat plusz 5,3 százalékra emelkedett.

A Monetáris Tanács idén január 30-án ül össze először dönteni a kamatokról, akkor láthatjuk meg leghamarabb, hogy reális lehet-e az eddiginél nagyobb kamatcsökkentés.

Az éves index alakulásánál szakmai szemmel nézve valójában izgalmasabb kérdés, hogy az elmúlt néhány hónap milyen átárazási aktivitást hozott, vagyis mennyire van benne a rendszerben a termelők, kereskedők drágítási szándéka. Ez alapján hónapok óta rendkívül szép képet látunk, hiszen rövid bázison alig mutatkozik inflációs nyomás a gazdaságban (lásd alábbi ábránkat). Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi két hónapban a negyedéves évesített mutató már nem esett tovább, de továbbra is a jegybank 3%-os célja közelében jár. Vagyis 2023 második felében tulajdonképpen árstabilitásnak megfelelő áralakulás jellemezte a gazdaságot.

Egy év alatt leginkább a cukor (42,1%), a csokoládé és kakaó (17,2%), az alkoholmentes üdítőitalok (16,1%), valamint a kávé (14,1%) ára emelkedett. Az élelmiszereken belül a tojás ára 18,1, a liszté 17,8, a sajté 15,5, a vaj és vajkrémé 14,5, a száraztésztáé 11, a tejé 10,3%-kal csökkent.

A szolgáltatásokon belül az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 20,5, a járműjavítás és -karbantartás 13,3, az üdülési szolgáltatás, illetve a sport- és múzeumi belépők egyaránt 12%-kal többe, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7%-kal kevesebbe került.

A szeszes italok, dohányáruk ára 10,3, ezen belül a szeszes italoké 10,8%-kal nőtt. Az állateledelek ára 22,6, a mosó- és tisztítószereké 13,5, a gyógyszer, gyógyárué 7,9, a testápolási cikkeké 6,7%-kal magasabb lett. A tartós fogyasztási cikkekért 1%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 10,3%-kal csökkent, a konyha- és egyéb bútorok ára 7,0, a fűtő- és főzőberendezéseké 3,8, a szobabútoroké 3,2, az új személygépkocsiké 2,3%-kal nőtt. A járműüzemanyagok ára 4,2%-kal kisebb lett.

Egy hónap alatt a cukor 4,1, a liszt 2,3, a baromfihús 1,7, a margarin 1,3, a sajt 1,1%-kal kevesebbe, míg a friss zöldség 11,1, a tej 1, a vaj és vajkrém 0,8%-kal többe került. A járműüzemanyagok ára 5%-kal csökkent.

2023-ban összességében a legnagyobb mértékben az élelmiszerek drágultak: 25,9%-kal. A háztartási energia ára 22,1, az egyéb cikkek, üzemanyagoké 18,6, a szeszes italok, dohányáruké 15,4, a szolgáltatásoké 13,2, a ruházkodási cikkeké 8,3, a tartós fogyasztási cikkeké 5,6%-kal emelkedett. A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 18,3%-kal nőttek.

