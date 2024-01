Elképesztő alaptőkével jegyezték be a szegedi BYD autógyár cégét

Január 8-án elképesztően magas, 191,855 milliárd forintos, alaptőkével jegyezték be a Szegedre tervezett BYD autógyár mögötti BYD Auto Hungary Kft.-t – írja a hvg360 . Az éppen félmilliárd eurós alaptőkét „nagy valószínűséggel” a magyar állam fizette be a lap szerint, ez következik ugyanis az 5 milliárd eurósra becsült beruházásból, illetve a magyar állam elmúlt évekbeli támogatási politikájából, amely jellemzően a beruházás 10%-át adta oda támogatásként. Közben a Financial Times arról ír, hogy a BYD kínai anyacége egy brazil lítiumtermelővel tervez szállítási szerződést kötni, vagy közös céget alapítani, vagy akár magának a cégnek a felvásárlását is megtenné az új brazil BYD-autógyár támogatása érdekében, hiszen az elektromos autók akkumulátorgyártásához is kulcsfontosságú alapanyag.

A szegedi autógyár mögötti magyar kft-t egyelőre komáromi székhellyel jegyezte be a tatabányai cégbíróság és a lap arra is emlékeztet, hogy a bejegyzett tevékenységek között az akkumulátorgyártás is ott van, noha a kínai befektetést bejelentő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy Szegeden a BYD elektromos autókat, és nem akkumulátorokat fog gyártani. A lap azt is megjegyzi azonban, hogy a győri Audi és a kecskeméti Mercedes cégének tevékenységi körében is benne van az akkumulátorgyártás, mégsem gyártanak ilyesmit a két magyar városban.

A BYD tavaly világszerte már több mint 3 millió autót adott el, többet, mint a nagy rivális amerikai Tesla. Idehaza tavaly októbertől a Duna Autó és a Wallis Motor két kereskedése forgalmazza a kínai elektromosautót, februártól pedig megnyílik a Schiller Autó ugyancsak budapesti BYD-szalonja is a lap szerint.

Az új brazil BYD autógyárral összefüggésben a kínai cég tárgyalásokat folytat a tőzsdén jegyzett, 2,9 milliárd dollárra értékelt Sigma Lithium céggel, de egyelőre még nincs eldöntve a pontos irány – jelezte a BYD dél-amerikai vezére a Financial Timesnak, amely megemlíti a magyar gyárépítést, illetve azt is, hogy a kínai cég Mexikóban is tárgyalásokat folytat esetleges gyárépítésről.

Címlapkép forrása: Getty Images