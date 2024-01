Zsugorodott tavaly a német gazdaság

Az előzetes számítások szerint 2023-ban 0,3 százalékkal visszaesett a német GDP – közölte az ország statisztikai hivatala (Destatis) hétfőn. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A német GDP 0,3 százalékos visszaesése naptárhatással kiigazítva 0,1 százalékos csökkenésnek felelt meg. A német gazdaság botladozását elsősorban az egyszerre fellépő válságok okozták – mondta sajtótájékoztatóján Ruth Brand. A német statisztikai hivatal szakembere kiemelte, hogy az infláció enyhülése ellenére továbbra is magasak az árak, ami visszafogja a gazdasági növekedést. Emellett a pénzügyi kondíciók szigorodása, az emelkedő kamatok és a gyengébb belső és külső kereslet is negatívan hatott. Éppen ezért a gazdaság nem tudta folytatni a koronavírust követő erőteljes kilábalását. A GDP még így is 0,7 százalékkal magasabb volt 2023-ban, mint 2019-ben, a jérvény előtti utolsó évben.

