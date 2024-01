Élesedett a totális megfigyelőrendszer

Újabb bürokratikus terhet kaptak a vendéglősök, miután januárban arra kötelezték a kisebb éttermeket és kocsmákat, illetve a cukrászdákat is, hogy jelentsék az államnak a forgalmi, statisztikai adatokat. „Miután lecsapolok egy korsó sört, és beütöm az árát a pénztárgépbe, még egy külön erre a célra üzembe helyezett laptopon is be kell jelölnöm, hogy mit adtam el” – mondta a Szabad Európának Réthelyi András, egy fővárosi kocsma tulajdonosa.

Korábban írtunk arról, hogy a szálláshelyek után a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakcióknak is csatlakozniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszeréhez. Ez egy olyan digitális rendszer, amelybe a turisztikai szolgáltatók – mivel törvény kötelezi őket rá – szoftverrel, automatizált módon szolgáltatnak majd statisztikai adatokat minden nap, minden tranzakció után. Később rendeletben módosította a turisztikai törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó elvárásait a kormány, így az eredeti tervekhez képest később élesedett a rendszer.

„A bevezetés előtt kértük, hogy a cukrászdákra ne vonatkozzon a kötelezettség. Miután nem értünk célt, többször egyeztettünk az MTÜ-vel a többi vendéglátós érdekvédelmi szervezettel együtt, hogy a díjmentes szoftver legalább egyszerűen használható legyen” – mondta a Szabad Európának Selmeczi László, a Magyar Cukrász Ipartestület ügyvezetője. Ezután kiderült, hogy az MTÜ által biztosított szoftver mégsem lesz mindenki számára használható. „Miután a többi vendéglátós szervezet kihátrált a tiltakozásból, az elnökség úgy döntött, hogy mi is feladjuk a harcot” – tette hozzá.

„Nem mondom, hogy borzasztóan örül neki a szakma, de aki nem örül, az meg is érdemli” – mondta a Szabad Európának Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Elmondása szerint a 15–100 millió forintos árbevétel közötti cégek egy jelentős részének nem volt semmiféle online rendszere. „A világ előremegy, eljárt az idő a felírócetli és a ceruza felett. Annak ellenére mondom ezt, hogy a rendszer még finomításra szorul” – tette hozzá.

„Nagyon hasznos lenne, ha az adatot szolgáltatók is részesülnének az információkból. Nagy kérdés, hogy az ágazat szereplői milyen formában és milyen jellegű adatokat fognak ebből visszakapni” – tette hozzá. Szerinte az egy főre jutó átlagfogyasztás nagyon értékes információ lenne számukra.

Címlapkép forrása: Getty Images