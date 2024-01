Csődközeli helyzetet okozott sok kivitelezőnek az előző napelemes pályázat, azonnali kifizetést szorgalmaz a szövetség

Az előző lakossági napelemes pályázat „nagyon sok napelemtelepítőt hozott csődközeli helyzetbe, vagy már csődbe is mentek. Most ezektől a cégektől várjuk, hogy az új pályázatban újra ők finanszírozzanak, ami hatalmas kockázatvállalás a részükről és bizonytalanságot okoz a befektetőknek” – hívta fel a figyelmet a most elindult új lakossági napelemes pályázat kapcsán Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke. Éppen ezért az MNNSZ által közzétett 12 pontos lista első pontjában azt szorgalmazzák, hogy azonnal fizessék ki az előző pályázatban munkát vállalt kivitelező cégeket.