Miért nem szabadna erőltetni az akkugyárak építését Magyarországon?

A magyarországi akkumulátoripar kiépülése kapcsán joggal merülhet fel az a kérdés, hogy mi történik az akkumulátor-értéklánc végén keletkező hulladékkal. A 2023 nyarán elfogadott új európai akkumulátorszabályozás és az újrahasznosítás technológiai folyamatainak ismeretében kijelenthető, hogy az akkumulátor-értéklánc magyarországi telepítése jóformán szükségszerűvé teszi a hulladékfeldolgozás magyarországi telepítését is. Ez azonban a jelenleg rendelkezésre álló technológiák mellett egy üzletileg veszteséges és környezetre veszélyes tevékenységnek számít, ami újabb érvet jelent a magyarországi akkumulátorgyártás államilag történő erőltetése ellen. Kétrészes cikksorozatom első részében a környezeti kockázatokat, illetve az azok kezelését célzó európai uniós szabályozást mutattam be, a második részben pedig az akkumulátor-újrahasznosítás jövedelmezőségi kérdését járom körbe, valamint azt, hogy mennyiben szükségszerű, hogy az újrahasznosítás Magyarországon történjen.

Az akkumulátor-újrahasznosítás soklépcsős folyamat az összegyűjtéstől, szortírozáson, szállításon át az újrafelhasználásig és újrafeldolgozásig. A jövedelmezőség elemzése érdekében mindegyik szakaszt vizsgálni kell, azaz nem egy-egy hulladékhasznosító cég jövedelmezősége az érdekes, hanem a teljes folyamaté.

Az újrahasznosítás folyamatának fő problémája az akkumulátorok sokfélesége – a technológiai fejlődés miatt a kémiai összetételük és fizikai szerkezetük folyamatosan változik: a katódban a lítium mellett a kobalt, nikkel és mangán változó arányban van jelen (pl. NMC811, NMC523, NMC622, NCA), de már megjelentek a kobalt nélküli akkumulátorok is, mint a vasat és foszfátot tartalmazó LFP. Az anód anyaga is változik – a grafit dominanciája mellett már vannak szilikon és lítium-titanát változatok is.

A modulokban a cellák száma eltérő, csakúgy, mint a cellák elrendezése, ami lehet hengeres, prizma vagy zacskós szerkezetű. A közeli jövőben a szilárdtest akkumulátorok elterjedése tovább növeli a változatosságot. A kémiai és fizikai összetétel változatossága problémát jelent a szétszerelésnél, mert megnehezíti a folyamat automatizációját, ami jelentősen csökkenthetné a költségeket.

A különféle akkumulátorok újrafeldolgozása eltérő technológiát igényel, és nem minden akkumulátorfeldolgozó képes kezelni az összes típust – különösen, hogy a jövedelmezőségük is eltér összetételüktől függően. Míg a magas kobalt- és nikkeltartalmú akkumulátorok feldolgozása az aktuális nyersanyagáraktól függően lehet nyereséges, az LFP akkumulátorok újrahasznosítása ipari mértékben egyelőre nem gazdaságos. Az újrahasznosítási folyamatot jelentősen megkönnyítené a technológia standardizálása, ám ez hátráltatná az innovációt.

Az újrahasznosításnak jelentős környezeti és biztonsági kockázatai is vannak. Ezek a szállításnál kezdődnek: az akkumulátor túlfűtése súlyos tűzveszéllyel jár, és egyetlen rövidzárlatos akkumulátor a teljes szállítmány leégését eredményezheti. Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban a hulladéktüzek 48%-át a használt akkumulátorok okozzák. A lítium-ion akkumulátor veszélyes anyagként szállítandó, amire szigorú nemzetközi (ENSZ) előírások vonatkoznak. Ennek alapján szállítás előtt az akkumulátorokat számos biztonsági tesztnek kell alávetni, illetve különleges csomagolási és címkézési eljárásokat kell betartani. A veszély mértéke és a nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés magas költségekkel jár.

Második felhasználás

A szállítási és szétszerelési költségek általában akkor sem megspórolhatók, amennyiben az akkumulátor alkalmas második felhasználásra. Ennek módja lehet a csatlakoztatás a helyhez kötött energiatárolási hálózatban, aminek révén csúcsidőszakokban csökkenthető az elektromos hálózat terhelése. Szintén lehetséges a hálózaton kívüli alkalmazás, amikor napelemek mellé történik a telepítés energiatárolás céljából. Az eredeti teljesítmény 60-80%-ával bíró akkumulátorok felhasználhatók rövid hatótávolságú járművekben is.

A körforgásos gazdaság szempontjából a második felhasználás gondolata nagyon vonzó, ám a jövedelmezőség ebben az esetben is kérdéses. A fő probléma, hogy a használt akkumulátorok az újakkal versenyeznek a piacon. A második használatra történő előkészítésnek költségei vannak, ami 20-300 dollár/kWh között szóródhat. Eközben az új akkumulátorok ára folyamatosan csökken – az elmúlt három évtizedben 97%-kal, és az előjelzések szerint 2030-ra 60 dollár/kWh lesz. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a használt akkumulátor élettartama szükségszerűen rövidebb, és másképp viselkedik, mint az új, így szigorú biztonsági előírások szükségesek a túlmelegedés és rövidzárlatok ellen, akkor érzékelhető, hogy csak nagyon szigorú feltevések mellett lehet nyereséges a második felhasználás.

Az újrahasznosítás három módszere

Amennyiben a használt akkumulátor nem alkalmas második felhasználásra, a cellák újrahasznosításra kerülnek. Ennek három fő módszere van:

a pirometallurgia,

a hidrometallurgia és

a közvetlen újrahasznosítás.

A pirometallurgia során nagyjából az akkumulátor tömegének 50%-a kerül újrahasznosításra, ami az új európai szabályozás 65%-os szabványa alatt van. A folyamat előnye, hogy az különféle összetételű akkumulátorok feldolgozására alkalmas. Az eljárás során a ledarált akkumulátort vagy a már szétszerelt akkumulátorcellákat kemencében 700-1000 Celsius-fokra hevítik nagyjából 30 percen keresztül, amikor az akkumulátor jelentős része (borítás, anód, szeparátor, elektrolit) elég, majd a folyamat végén keletkezik egy fémötvözet, lítiumtartalmú salak és füstpor.

A pirometallurgia elsősorban a kobalt- és a nikkeltartalmú fémötvözetre koncentrál, azaz az akkumulátor katódjának legértékesebb részeire. A salak jellemzően hulladéklerakóba kerül, azaz önmagában a folyamat nem felel meg az európai szabályozásnak, ami a lítium újrahasznosítását és újrafelhasználását is előírja.

A pirometallurgia további hátránya, hogy a kemencében történő égetés rendkívül energiaigényes, jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár együtt, és nagyjából ugyanannyi elektromos áramot igényel ily módon a nyersanyagok visszanyerése, mint az új akkumulátorok gyártása.

A pirometallurgiával ellentétben a hidrometallugiához feltétlen szükséges szétszerelni az akkumulátort, viszont minden fém (kobalt, nikkel, mangán, alumínium, lítium) magas tisztaságú visszanyerésére alkalmas. Ennek révén alkalmas az új európai szabályozás újrahasznosítási követelményeinek a teljesítésére is.

A hidrometallurgia megkezdéséhez az akkumulátorcellákból ki kell nyerni az ún. fekete masszát, azaz a katód- és anódport, ami mechanikai (darálás és szitálás) vagy termikus (300 Celsius-fokon az elektrolit elpárologtatása) eljárások révén lehetséges. Ezt követően kezdődhet a hidrometallurgiai folyamat, aminek során ásványi, majd természetes savak adagolásával egymás után kioldják a különböző fémeket – első lépésben kiválasztják a grafitot, ezt követi az alumínium, vas és réz, majd sóként a mangán, kobalt, nikkel, és végül a lítium kerül kioldásra.

A hidrometallurgia számos szempontból kedvezőbb, mint a pirometallurgia, de szintén jelentős környezeti hatása van. A folyamat vízigénye megegyezik az új akkumulátorok gyártásának vízigényével, és a vegyianyag-igénye is jelentős. Emellett komoly mennyiségű szennyvíz keletkezik, továbbá mérges gázok kerülhetnek a levegőbe. Szintén fontos, hogy ebben a folyamatban az akkumulátor változó összetétele fontos szerepet játszik, így bonyolultabb technológia, mint a pirometallurgia. Végezetül nem elhanyagolható az sem, hogy a lítium kinyerése e folyamat során hosszadalmas és bonyolult, aminek köszönhetően az újrahasznosított lítium nagyjából ötször annyiba kerül, mint a frissen kitermelt lítium.

A pirometallurgia és a hidrometallurgia számos problémájára jelenthet megoldást az ún. közvetlen újrahasznosítás. Ennek során a használt akkumulátorcellákat regenerálják oly módon, hogy az elhasználódott kristályszerkezetet friss lítium adagolása révén ún. szinterelési vagy hidrotermikus regenerálási eljárás során helyreállítják.

A közvetlen újrahasznosítás eljárás előnye, hogy megőrzi az akkumulátorcella szerkezetét, viszonylag egyszerű folyamat, lényegesen kevesebb szennyezést termel, mint a piro- és hidrometallurgia, miközben az újrahasznosított cella elektrokémiai teljesítménye hasonló az új akkumulátorcellákéhoz. Az LFP akkumulátorok esetén csak ez lehet gazdaságos, azonban ehhez a módszerhez megkerülhetetlen az akkumulátorcella mechanikai és a kémiai összetételének pontos ismerete, így a folyamatosan változó akkumulátor-összetételek hátráltatják az eljárások kidolgozását. További nehézség, hogy viszonylag jó minőségű akkumulátor szükséges hozzá, és a szállítás és szétszerelés költségeit nem lehet megtakarítani. Egyelőre az eljárás még kutatási fázisban van, specializált felszerelést igényel, és ipari méretű gazdaságossága még nem bizonyított.

Nehezen lehet nyereséget elérni

Összességében a szakirodalomban jóformán konszenzus van arról, hogy csak nagyon erős feltételek mellett lehet az akkumulátor-újrahasznosítás nyereséges tevékenység.

A jövedelmezőség erősen függ a szállítási költségektől, az akkumulátor összetételétől, a munkabérektől, az energiaáraktól és a nyersanyagpiac alakulásától. Ez pedig azt jelenti, hogy az új európai szabályozás egy veszteséges tevékenységet ír elő a fenntarthatóság jegyében, ami ráadásul a gyártáshoz hasonlóan rengeteg energiát és vizet igényel, miközben jelentős környezeti terheléssel jár. Bár várható technológiai fejlődés ezen a területen is, jól érzékelhető, hogy az innovációban egyfajta verseny van az újakkumulátor-technológiák kidolgozása és az újrahasznosítás között – miközben az új technológiák eltérő újrahasznosítást igényelnek, belátható, hogy jóval nagyobb érdeklődés övezi a kidolgozásukat, mint a technológiailag már elavult akkumulátorok feldolgozásának kérdését.

Ebből adódóan nem lehet arra gazdaságstratégiát építeni, hogy majd jön egy nagy áttörés, és hirtelen az akkumulátorok újrahasznosítása nagy nyereséggel kecsegtető folyamat lesz.

Az igazi kérdés, hogy ki fizeti a veszteséget – az akkumulátorok gyártói, az elektromos autók gyártói vagy vevői, esetleg az adófizetők. Nem véletlen, hogy jelentős állami támogatást igényel az újrahasznosítás folyamata.

Az újrahasznosításnak is nálunk kell történnie?

Amennyiben az akkumulátorhulladék újrahasznosítása veszteséges, vagy rendkívül kis nyereséggel jár, akkor a cégek várhatóan mindent megtesznek majd azért, hogy ezeket a veszteségeket csökkentsék. Igyekeznek spórolni a szállítási költségeken, keresik a magas állami támogatást, az olcsó munkaerőt, energiát és vizet, illetve a laza környezet- és munkavédelmi szabályozásokat. Azaz nagyjából ugyanazokat a tényezőket, amiket az akkumulátorok gyártásánál.

Szükségszerű-e, hogy az újrahasznosítás Magyarországon történjen? Első megközelítésben nem feltétlenül.

Az európai akkumulátorszabályozás a gyártói felelősséget mondja ki, és nem azt, hogy abban az országban kell az akkumulátort feldolgozni, ahol gyártották. A gyártók magyarországi jelenléte és magának az iparágnak az igényei azonban Magyarországot ideális helyszínné teszik az akkumulátorhulladék hasznosításához.

Ez a kérdés ráadásul nem is feltétlen a jövőről szól. Egy-egy akkumulátorgyár a működésének megkezdésekor, a gépsorok pontos beállításáig rengeteg (akár 30-50%) selejtet gyárt, amit a gyártáshoz lehetőleg minél közelebb fel kell dolgozni, és ennek a költségeit minimalizálni kell. Erre szakosodott cégek már ma is jelen vannak Magyarországon, ilyen a dél-koreai SungEel Hitech Hungary KfT., amelynek Szigetszentmiklóson és Bátonyterenyén van üzeme. Mindkettő ellen számos bírsággal végződő eljárás indult már tűzesetek, rákkeltő anyagokkal történő veszélyeztetés, talaj-, levegő- és vízszennyezés miatt.

Ezek a néhány milliós bírságok azonban eltörpülnek az árbevétel és az állami támogatás mellett – a bátonyterenyei hulladékfeldolgozó 9,3 milliárd forintos beruházásához 2,8 milliárd forintos állami támogatást kapott, ami 30%-os támogatási arány. Bár a sorozatos botrányok miatt a bátonyterenyei üzemet felfüggesztették, a kormányzat nem mondott le az akkumulátor-feldolgozás állami támogatásáról. Az Alsózsolcára készülő, homályos hátterű Andrada cég 10 milliárdos beruházásához a magyar kormányzat 4,7 milliárd állami támogatást ítélt meg, azaz a támogatási arány 47%-os. Mindezek alapján elmondható, hogy az akkumulátor-értéklánc többi szereplőjével párhuzamosan települ be az akkumulátor-újrafeldolgozás Magyarországra a kormányzat erőteljes támogatásával.

Van-e esély arra, hogy a kormányzat a későbbiekben mégis ellenáll az akkumulátorgyártó cégek nyomásának, és csak az akkumulátor-értéklánc egyéb elemeit támogatja és engedi be az országba? Önmagában az állami támogatások elmaradása is nagyban visszavethetné ezeket a beruházásokat, csakúgy, mint az erőteljesebb munka- és környezetvédelmi szabályozások. Ez azonban a teljes akkumulátor-értékláncot érintené, és a gyártók részéről feltehetően erőteljes ellenállásba ütközik. Továbbá minél nagyobb szerepet játszanak a magyar gazdaságban ezek a szereplők, annál erőteljesebb a kormányzatra való ráhatásuk. A tevékenységükhöz a selejt feldolgozása terén már kezdettől szükségük van az újrahasznosítási folyamatra, ami lehetőleg a gyártáshoz közel, alacsony költséggel működik.

A későbbiekben a használt akkumulátorok felhalmozódásával kell megbirkózniuk, amire az európai szabályozás kényszeríti a cégeket. Mindez még környezeti szempontból is indokolható, hiszen a cégek számára az illegális hulladéklerakás az alternatíva. Erre már szintén bőven van példa Magyarországról – Abasáron, Ikladon, Salgótarjánban, Mocsán is találtak már összesen több ezer tonna illegális akkumulátorhulladékot. Amennyiben az újrahasznosítást nem támogatja a kormányzat, a teljes értéklánc és a környezet is veszélybe kerül.

Összességében kijelenthető, hogy az akkumulátorgyártás erőltetése Magyarországon önmagában is rendkívül csekély megtérüléssel kecsegtet, ehhez képest az akkumulátor-újrahasznosítás még kevesebb haszonnal jár.

Utóbbi tevékenység eközben a gyártáshoz hasonlóan energia- és vízigényes, és rendkívüli környezeti terhelést jelent. Ebben a kontextusban elemzőként szinte már értelmetlen is arról a kérdésről gondolkozni, hogy az akkumulátor-újrahasznosítás hazai kiépülését támogató program elősegíti-e az ország gazdasági felzárkózását az EU átlagához, hanem sokkal inkább arra kell felhívni a figyelmet, hogy az mennyire súlyosan veszélyezteti a meglevő magyarországi életminőséget és környezetet.

A kétrészes cikk a Külgazdaság 2023/11-12. számában megjelent „Az akkumulátorhulladék sorsa: szabályozás és technológia” című tanulmány rövidített változata.

