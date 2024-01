Leállítja a szivárgásveszélyes akkumulátorok gyártását a BYD

A cég meg is kezdte a gyártósorok átalakítását a kínai Shaanxi és Zhejiang tartományokban. Ezeket a korábban tasakos cellák gyártására szolgáló gépsorokat most átállítják prizmatikus akkumulátorok gyártására. Egy jól értesült forrás elárulta, hogy bár a BYD továbbra is gyártja a tasakos cellákat egy Qinghai tartományi üzemben, hogy elkerülje a jelenlegi járműgyártás megszakadását,

a tervek szerint 2025 elejére teljesen kivonják ezeket a cellákat.

Noha sem az autógyártó, sem a kínai szabályozó hatóságok nem tettek nyilvános jelentést a BYD autóiban s szivárgó akkumulátorokról, az iparágban egyre nagyobb az egyetértés a tasakos akkumulátorok sebezhetőségét illetően.

Ezeket a cellákat alumíniumból laminált vékony fémtáskába zárják, és úgy tartják, hogy érzékenyek a szivárgásra.

Szélsőséges esetben az ilyen szivárgások az akkumulátorok égéséhez vagy akár robbanáshoz is vezethetnek.

Nem a BYD az egyetlen

A Volkswagen-csoport 2021-ben jelentette be, hogy elhagyja ezeknek az akkuknak a használatát, de korábban a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk is fenntartásait fejezte ki a használatukkal kapcsolatban az akkumulátoron belüli hőmérséklet-emelkedés nagyobb valószínűsége miatt.

A BYD 2022-ben visszahívott a Tang DM-i hibrid modellekből több mint 60 ezret válaszul ezekre a kockázatokra.

A BDY tavaly decemberben jelentette be, hogy Szegeden építi meg első európai üzemét.

