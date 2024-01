Hátrál Brüsszel az ukrán gabonavitában, ami Magyarországnak is jó hír

Az Európai Bizottság ezen a héten egy olyan javaslatot fog bemutatni, amely „országspecifikus biztosítékok” bevezetését engedélyezné a szomszédos országokban olyan esetekben, ha az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékimport túl nagy zavarokat és a termékárak túlságosan mélyre szorítását okozná – jelezte a brüsszeli testület kereskedelmi ügyekben illetékes alelnöke a Financial Timesnak. Mindez fontos fejlemény a lengyel mellett a magyar gazdáknak is, ahogy az is, hogy Valdis Dombrovskis azt is elmondta: a kölcsönösség jegyében Ukrajnától is elvárják mezőgazdasági piacuk nyitását az uniós csatlakozási tárgyalások megindulása során, illetve a Bizottság korlátozhatja az onnan származó baromfihús, a cukor és a tojás importját.

Dombrovskis jelzése azután érkezett, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után 2022. júniusában az Európai Unió egyoldalúan vám- és kvótamentes mezőgazdasági kereskedelmi lehetőséget biztosított Ukrajnának az EU piacán, ami azóta főleg a frontországokban súlyos termékpiaci zavarokat okozott a beömlő áruk, leszorított árak miatt. Erre 2023 áprilisában Magyarország és Lengyelország egyoldalúan, az uniós joggal szembe menve korlátozó intézkedéseket hozott számos mezőgazdasági termék esetén, illetve széleskörű tiltakozó akciók voltak főleg a lengyel-ukrán határon, legutóbb az ukrán-román határon.

Ezután a múlt héten az öt régiós frontország közös levelet is írt a Bizottságnak, hogy piacvédő fellépő mechanizmus bevezetésére legyen lehetőség, igaz úgy tűnt, hogy a lengyelek önállóan is készek fellépni, a régiós "egységfront" nélkül is.

A Bizottság idén júniusban további egy évvel tervezi meghosszabbítani a kvóta- és vámmentes ukrajnai kereskedelmi lehetőséget, mert az EU egészében nem érzékel súlyos torzító hatásokat, de azt elismeri, hogy az Ukrajnával szomszédos országokban valóban komolyabb hatásokkal járt az Ukrajna irányába való uniós piacnyitás.

Éppen ezért a kereskedelmi ügyekért felelős bizottsági alelnök most azt a szignált küldte a lapnak, hogy országspecifikus biztosítékok bevezetésének lehetőségét fogják megadni a frontországoknak arra az esetre, ha az ukrán mezőgazdasági termékek és élelmiszerek túlságosan nagy zavarokat okoznának az ő agrárpiacaikon. Dombrovskis szavai szerint:

Meg fogjuk vizsgálni, hogyan tudunk további biztosítékokat nyújtani Lengyelországnak és más tagállamoknak, és ennek egyik módja az országspecifikus biztosítékok bevezetése.

Ez fontos eszköz lehet akár Magyarországnak is, amely az egyoldalú fellépés nyomán számos ukrajnai mezőgazdasági termékre vezetett be importkorlátozást. Emellett az is lényeges, hogy Dombrovskis jelzése szerint a csatlakozási tárgyalások során ukrajnai illetékesekkel arról is beszélni fog, hogy a kölcsönösség jegyében Ukrajna is nyissa a mezőgazdasági piacát. Emellett vizsgálják annak lehetőségét is, hogy bizonyos ukrajnai importtermékekre uniós korlátozást lehessen bevezetni. Utóbbiak között a cikk a baromfihúst, a cukrot és a tojást említette, mivel ezekben a termékekben az uniós import mintegy megduplázódott a háború kitörése óta.

Címlapkép forrása: Getty Images