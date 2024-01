Beszakadt a gáz ára, de vajon meddig marad ilyen olcsó?

A mögöttünk álló hónapok meredek áresésének köszönhetően az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti szinteken jár az európai gázár. Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője legfrissebb írásában azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mi állt a bezuhanás hátterében, hogy néz ki most Európa energiafüggősége és vajon a jelenlegi környezetben fenntarthatóak az alacsony gázárak?

Bezuhant a gázár

A lenti ábrán mutatjuk, hogy hogyan alakult az elmúlt években a földgáz európai referenciaára a holland gáztőzsdén (TTF). Mint látható, a 2023 eleje óta tapasztalt meredek áresést követően már az orosz-ukrán háború 2022 februári kirobbanásánál látott szint alatt áll a jegyzés. Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője ennél is tovább ment, és legfrissebb elemzésében kiemeli: a 2010 és 2019 közötti időszak tőzsdei áralakulását tekintve elmondható, hogy

a mostani európai gázár mindössze 1-2 euróval van a békebeli sáv felett.

Csökkent az orosz függés

A TTF grafikonjából következik tehát, hogy Európa visszatért a békebeli árakhoz, de ami ennél is fontosabb:

mindezt a jelentős orosz leválással egy időben tette

Az Erste elemzője kiemeli: a békeidőnek számító 2020 előtti időszakban a vezetékes orosz földgáz európai piaci részesedése 40 százalék körül volt, ezt sikerült 2023-ra 6-7 százalékra csökkenteni. Maga az imporfüggőség eközben nem szűnt meg, de diverzifikálódott a beszerzési forrás: az elmúlt években ugyanis a cseppfolyósított földgáznak, azaz LNG-nek az importaránya 40 százalék körüli szintre nőtt.

Pletser szerint az orosz vezetékes földgázfüggéssel szemben jóval kedvezőbb a tengeri cseppfolyós importfüggés, ugyanis itt nem csak az orosz Gazpromtól vásárol a kontinens, hanem számos különböző országból, például az Egyesült Államokból, Katarból, Egyiptomból vagy Oroszországból származik a behozatal, vagy éppen multinacionális vállalatoktól, tehát összességében

nem egyetlen szereplőtől függ a kontinens ellátásbiztonsága.

Fenntartható?

A gázárak csökkenése a növekvő LNG-kínálaton felül még az európai földgázfogyasztás körülbelül 20 százalékos visszaesésének tudható be, húzza alá a szakértő. Elsősorban ennek a spórolásnak és az előző tél enyheségének is köszönhetően kifejezetten magasan állnak az európai tárolókapacitások (narancssárga vonal), ami a most zajló hideg időjárás ellenére komoly nyomást helyez a gázárakra.

Pletser Tamás szerint

"ez a mostani gázárszint többé-kevésbé fenntarthatónak tűnik, főleg a bőséges és növekvő kínálatnak köszönhetően".

Ráadásul az észak-amerikai energiavállalatok 2027-ig több mint megduplázhatják a mostani LNG-kapacitásukat, ennek köszönhetően nem kell hiányra számítani a piacon.

Észak-Amerika LNG-exportkapacitásának várható alakulása projektekre bontva. Forrás: EIA (2023 nomveber)

