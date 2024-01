Kiderült, hogy 3600 milliárd forinttal drágább lehet a britek Paks 2-je

Az angliai Somersetben épülő Hinkley Point C atomerőmű végleges költsége a fejlesztő francia cég szerint mintegy harmadával emelkedhet. Az EDF becslései szerint az infláció növekedésének is köszönhetően az összköltség elérheti a 2015-ös árakon számított 34 milliárd fontot (mai áron 46 milliárd), ami 8 milliárd fonttal (kb. 3600 milliárd forint) magasabb, mint a 2022-ben meghatározott büdzsé. Ezen felül a tervezett befejezés időpontja is csúszhat három évvel.