30 percenkként talált gazdára egy új Toyota tavaly Magyarországon.

15 százalékkal tudta növelni az eladásait, így utcahosszal előzte meg a Toyota a többi autómárkát a hazai piacon, annak ellenére, hogy - Európában egyedül - Magyarországon csökkentek az autóeladások. A gyártó mind a személyautó, mind a kishaszonjármű szegmensben megszerezte az első helyet, és a céges vásárlók körében is a legnépszerűbbnek bizonyult. A magánvásárlók az összes adásvétel negyedét teszik csak ki, körükben viszont minden ötödik vásárló a Toyotát választotta - tudta meg a Portfolio a Toyota évindító sajtóeseményén. Közép-Európa jelenti egyértelműen a márka európai eladásainak motorját, de globális szinten is újra a világ legtöbb járművét értékesítő vállalatává vált. Idén a Lexussal közösen 18 új modell és modellfrissítés érkezik, megújul többek között a C-HR és a Yaris, de a haszongépjármű szegmensben is várhatók újdonságok.