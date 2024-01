Fordulat a magyar kormánytól: mégis belemegy a közös ukrajnai katonai finanszírozási programba

Bár még hétfőn is azt hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, hogy nem támogatja a kormány az évi 5 milliárd eurós ukrajnai fegyverszállítási finanszírozási alap új tervét , ami évi 23 milliárd forintunkba kerülne, a szerdai uniós tagállami nagyköveti ülésen mégis azt jelezte a magyar kormány képviselője, hogy belemegy ebbe, pontosabban nem fogja vétózni Magyarország az egyhangúságot igénylő javaslatot – tudta meg a Bloomberg . Ez azt jelenti, hogy Magyarország is támogatja a tartós ukrajnai fegyverszállítási program létrejöttét még azzal együtt is, hogy Magyarország direktben nem szállítana fegyvereket a szomszédjának, így az évi 5 milliárd eurós alapból valószínűleg visszatérítésre se nyújtana be igényt.