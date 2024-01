Varga Mihály elárulta, nem lesz meg idén a 3% alatti hiány

Jó hír, hogy a tavalyi év pénzforgalmi egyenlegének deficitje kisebb volt, mint a 2022-es, van egy egyensúlyi javulás, de az infláció még nincs olyan szinten, ami ne jelenthetne problémát a következő hónapokban - mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádió Aréna című műsorában. A pénzügyminiszter elmondta, hogy nagyjából 6% körüli hiánnyal fog zárni a költségvetés 2023-ra, és szerinte a 3%-os hiánycél egy év alatt nem teljesíthető.

Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádió Aréna című műsorában kifejtette, hogy a gazdaság teljesítménye nem úgy alakult, ahogyan azt korábban várták. A költségvetés helyzetét pedig nem lehet elszakítani a gazdaság helyzetétől. Egy nagyobb hiánnyal teljesít a költségvetés, mint az hosszú távon egészséges lenne, a feladat, hogy ez majd csökkenjen.

Ha beterveztük az adóbevételeket, és nem jönnek, az probléma.

A kiskereskedelmi forgalom kapcsán úgy látták, mintha a KSH felülmérte volna ezeket a forgalmi adatokat. A heti gazdasági index pontosabban tudja megmutatni, hogyan változott a GDP. De ha a lakosság kisebb mértékben fogyaszt és az adóbevételek is kisebbek, az hiányt okoz a kasszában.

Mintegy 1600-1700 milliárddal kevesebb adóbevételt folyt be.

Az lenne a jó, ha a magyar költségvetés nulla százalékos hiánnyal dolgozna. De mivel felzárkózó ország vagyunk, ezért a költségvetésnek is deficitesnek kell lennie. Ahhoz, hogy fenntartható és stabil gazdasági költségvetés legyen, a költségvetési fegyelemből nem szabad leadni. Vissza kell mennünk a 3% alá – hangsúlyozta.

A jó hír az, hogy a tavalyi év pénzforgalmi egyenlegének deficitje kisebb volt, mint a 2022-es, van egy egyensúlyi javulás, túl vagyunk a nehezén, de a munkát folytatni kell. Az infláció még nincs olyan szinten, ami ne jelenthetne problémát a következő hónapokban. Az egyensúly és a növekedés kéz a kézben kell, hogy járjon – tette hozzá.

A számok azt mutatják, hogy nagyjából 6% körüli hiánnyal fog zárni a költségvetés 2023-ra.

A magyar hiány relatíve magasabb a környező országokéhoz képest. A kamatszolgálat és az államadósság mértéke GDP-arányosan már jobb, mint az EU-s országok többségének, de a régiós versenytársakhoz képest magasabb államadóssággal rendelkezünk.

Én egyre inkább abba az irányba gondolkodnék, hogy a 3%-os hiánycél, amit korábban terveztünk, a tavalyi év okán egy év alatt nem teljesíthető. Ez 2 éves forgatókönyv lehet, de ez a személyes véleményem, nem kormányzati álláspont.

Ha az államháztartásban ilyen típusú kiigazítás történne, akkor a most megindult növekedést nagyon megnehezítené – utalt arra, hogy miért nem lehet idén a 3%-os hiánycél tartható. Idénre a hiánynak egy hosszabb idejű kifutást engedünk, és a 3% alatti hiányt majd 2025-ben érjük el. Vélhetően a makroszámok azt támasztják alá, hogy csak egy mérsékelt hiánykiigazításra lesz szükség - mondta.

A pénzügyminiszter közléséből három momentum is figyelemre méltó.



1. Varga Mihály most mondta ki először egyértelműen, hogy az idén nem teljesül a hiánycél. Ezt tulajdonképpen a szakértők már régóta így gondolják.



2. A pénzügyminiszter nem először fogalmaz úgy, hogy tavaly a "pénzforgalmi deficit" volt kisebb, mint 2022-ben, és egyik alkalommal sem tette hozzá, hogy az eredményszemléletű hiány is csökkent. Ez felveti a kérdést, hogy a 2023-as GDP-arányos ESA-hiány (amit az unió felé is jelenteni kell) vajon kisebb lett-e a 2022-es 6,2 százalékos értéknél.



3. A kérdést erősíti, hogy Varga most nem 5,9%-es, hanem "nagyjából 6% körüli" hiányról beszélt.



Ezek fényében közelebb kerültünk a valós költségvetési folyamatok megismeréséhez.

A költségvetés tervezése marad úgy, ahogy eddig, akkor is, ha ez év közben többszöri kiigazításra szorul – válaszolta egy kérdésre Varga. Tavasszal-nyáron sokkal nyugodtabban lehet tervezni, mint ősszel – tette hozzá.

Az államadósság szerkezetével kapcsolatban elmondta, hogy fontos szempont volt a devizafüggőség csökkentése, ez most valahol 26% környékén van. A futamidő hosszabbítása is kiemelt célt volt, ez most 6 év körül van. A lakossági részarány növelése is megvalósult, így a kamatok kifizetése országon belül marad.

Idénre gazdasági növekedéssel számol, ebben szerinte mindenki egyetért. Ennek mértéke 3-4% körül lehet reálisan,

a Pénzügyminisztérium arra számít, hogy 3,5-3,6% lehet a GDP-növekedés 2024-ben.

Magas nyomású gazdasággal kapcsoltban elmondta, egyszer majd elbeszélget Nagy Mártonnal arról, ki mit ért ez alatt. Szerinte a magas nyomású gazdaság kapcsán abban egyetértés van, hogy ez nem csak egyszerű pénzköltésről szól, Nagy Márton is óvott a fiskális alkoholizmustól.

Addig kell nyújtózkodnunk, amíg a takaró ér. Annak sok értelmét nem látom, hogy gazdaságpolitikai koncepciókra hivatkozva vétsük el a célt.

5,2%-os éves inflációval számol 2024-re a minisztérium. Kérdés, mennyire indul meg a fogyasztás, a megtakarítási hajlandóság, a reálbérek. Jók a kilátások arra, hogy az infláció kedvező legyen, a januári még a decemberinél is jobb lehet, talán 4% alatt maradhat. A tavalyi év első félévében nagyon magas volt a bázis, de 2023 második felében ez már alacsonyabb volt, így nehéz előrejelezni az idei inflációt.

A referenciakamatok újragondolásáról is kérdezték Varga Mihályt, ennek kapcsán elmondta, hogy szakmai felvetéseknek mindig van helye. A LIBOR is felülvizsgálat alá került néhány éve, a BUBOR is megérett erre. A piac talán túlreagálta ezt az írást, ami a Portfolio-n jelent meg.

Ha a BUBOR helyett a DKJ-khoz igazítanák a vállalati hitelek kamatát, az érintené az állampapírpiacot is. A DKJ, mint referenciahozam érinti a Pénzügyminisztériumot, mivel nem mindegy, milyen hozamszint alakul ki.

Jövő héten lehet olyan előterjesztés, ami remélem, hogy kompromisszumot fog tükrözni.

A 13. havi nyugdíj kapcsán elárulta, komoly összegről van szó, idén több mint 500 milliárdot jelent februárban, de a magyar költségvetés van olyan állapotban, hogy ez ne jelentsen gondot.

Ezt februárban kapják kézhez a nyugdíjasok, tehát jövő hónapban dupla összegű nyugdíjat fognak kapni. Bízik benne, hogy idén is lesz alkalom a nyugdíjprémium kifizetésére.

A kormány nem tervezi a családi pótlék módosítását – válaszolta egy kérdésre. Az EU-n belül Magyarország fizeti ki GDP-arányosan a legmagasabb arányú családtámogatási összegeket – tette hozzá. A csalási pótlék összegének emelése nincs napirenden, mivel van mellette egy olyan támogatási rendszer, ami figyelembe veszi a nevelt gyermekek számát, a család jövedelmét. Teljesítményarányosan lehet a családi támogatások összegét növelni, de a családi pótlék nem ilyen, az egy fix összeg – hangsúlyozta.

Címlapkép forrása: Pénzügyminisztérium