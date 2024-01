11 éves mélypontra szakadt az áramimportunk aránya - Óriási változások zajlanak, és ez még csak a kezdet

11 éves mélypontra, 24,1%-ra esett a magyarországi áramfelhasználás importaránya 2023-ban – derült ki a Portfolio elemzéséből. Az importarány annak ellenére tudott csökkenni, hogy tizenöthavi folyamatos csökkenés után tavaly már trendszerűen újraindult a hazai áramfogyasztás növekedése. Eközben az áramtermelési mintázatban egyre jobban látszik a hatalmasra növekedett magyarországi naperőművi kapacitások hatása: a nyári hónapokban végig az elmúlt évtized legalacsonyabb importarányát produkálta az ország. Nagy kérdés, hogy az éves importarány meddig és milyen ütemben tud csökkeni, elérjük-e 2030-ra a megcélzott 20%-os arányt, hiszen közben óriási változások várhatók a magyarországi energiatermelésben, illetve a felhasználásban is. Látványos, ritkán látható ábrák segítségével mutatjuk be a tendenciákat.

Tetőzés után szépen megindult a lejtőn az importarány

A magyar árampiacon az export-import szaldó mindig egyfajta reziduális mutató, amely a pillanatnyi áramfelhasználás és termelés különbségéből adódik attól függően, hogy éppen túl sok, vagy túl kevés a magyarországi villamosenergia termelés. Az, hogy 11 éves mélypontra szakadt 2023-ban az importarány, egyszerre vezethető vissza az árampiac keresleti, illetve kínálati oldalán lezajló folyamatoknak: a recesszió miatt csökkenő áramfelhasználás, valamint a naperőművek előretörése egyaránt hozzájárult a 11 éves mélypontra bukó importarányhoz.

De menjünk szépen sorjában, hogy mi is történt valójában! Amint az alábbi ábrán mutatjuk: a háztartási méretű kiserőművek (HMKE, a lakossági és kisebb ipari naperőművek 50 kW-ig) egyre magasabb kapacitásaiból adódó áramtermelés-növekedés fontos ok volt abban, hogy 24,1%-ra esett a nettó import aránya a magyarországi bruttó áramfelhasználásban. Az importarány a HMKE-k hatása nélkül is csökkent, de 2023-ban még "csak" 25,4%-os volt ez az arány. A két mutató közötti olló jól láthatóan elkezdett szétnyílni, ami folytatódni fog az egyre több naperőmű miatt.

A fenti ábra azt is jelzi, hogy a 2010-es évek elején radikálisan felfutott az áramimport súlya, ami az 1995-1997 körüli privatizációs hullámban kötött hosszú távú szerződések lejárata és így a földgázalapú erőművek drasztikus termeléscsökkenése miatt következett be. Ezt az alábbi ábra is érzékelteti, ahogy azt is, hogy az emiatt 2014-re 31% feletti csúcsra futott importarányból tavalyig 7%-pontot sikerült lefaragni. A tavaly frissített Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) 2030-ra 20%-os importarányt céloz meg, amivel visszajutnánk a 2012-es arányig.

20%-os importarány az új cél, de…

Nagy kérdés, hogy ezt a 20%-ra csökkenő importarányt el lehet-e érni úgy, hogy közben az árampiacnak mind a kínálati, mind a keresleti oldalán brutális átrendeződések várhatók:

A kínálati oldalon az arány csökkenését segítheti, hogy 2030-ra várhatóan 12-13 GW körülre ugrik a most 6 GW-ot közelítő naperőművi kapacitás (a NEKT-ben 12 GW a cél), meglódulhat 0,3 GW-ról a szélerőművi kapacitás, és a három új rugalmas gázerőmű 2027-2028 körüli termelésbe állításával párhuzamosan leállítják a Mátrai Erőművet. Ugyanakkor közben a paksi blokkok az üzemidő-hosszabbítási munkálatok miatt várhatóan 1-1,5 évnyi leállításon esnek át egymás után, ami az ország áramtermelését jelentősen fékezi, Paks II. pedig egészen biztosan nem készül el 2030-ig.

Ahogy a fenti ábrán látszik, a naperőművi kapacitások természetesen nem csak a HMKE-k miatt bővülnek dinamikusan. Az (ipari) naperőművi kapacitások felfutása is nagy ütemmel zajlik, így mind a bruttó teljes áramtermelésben, mind a bruttó teljes áramfelhasználásban egyre jelentősebb arányt képviselnek a naperőművek, és ez csak egyre emelkedni fog.

A kereslet a MAVIR előrejelzése szerint a 2023-as 43,7 TWh-ról 2028-ra 53,3 TWh-ra ugrik, (ebben benne van a nagy külföldi akkumulátor-, és autóipari beruházások várható termelésbe állása), majd az évtized végére ez tovább nőhet 57 TWh körülig. (Ráadául ebben az előrejelzésben nem szerepel a HMKE-k elfogyasztott energiája.) Amint látható: ez nagyon meredek, az elmúlt évtizedekben példátlanul gyorsnak és tartósnak számító magyarországi áramkereslet növekedést jelentene a 2022-es 2,5%-os, illetve a 2023-as 4,5%-os áramkereslet visszaesés után, amit a recessziós és magas árkörnyezet okozott.

Új trend a kínálati oldalon: naperőművi torzítások

Lehetett volna egyébként ennél az említett 7%-pontnál többet is faragni tavalyig az importarányunkon, de ahogy az alábbi ábránkról rögtön látszik:

tavaly decemberben rendkívül magasra, 41% fölé, történelmi csúcsközelbe, ugrott az importarány.

Ebben lényeges szerepe volt annak a kínálati tényezőnek, hogy december közepe helyett karácsonyig elhúzódott a paksi egyes atomerőművi blokk nagyjavítása, és karácsonykor sem elsőre sikerült a felterhelése, így az import magasra futott.

Az importarány éven belüli szezonalitása tavaly nagyon látványosan felerősödött a hatalmasra növekedett naperőművi kapacitások miatt (lásd a vastag piros vonalat az alábbi ábránkon):

A JÚLIUS-SZEPTEMBERI IDŐSZAK HÁROM HÓNAPJA AZ ÉVTIZED LEGALACSONYABB IMPORTARÁNYAIT HOZTA, MAJD AZ EGYEDI HATÁSOK DECEMBERBEN MAJDNEM ÚJ CSÚCSRA REPÍTETTÉK A MUTATÓT.

A naperőművek 2030-ig duplázódó kapacitásai tovább erősíthetik ezt a szezonalitást, ami természetesen a napsütéses órák számától függhet leginkább: az biztos, hogy nyáron ontják majd a naperőművek az áramot, így az import(arány) a mélybe eshet, az őszi és téli hónapokban viszont ez attól függ, hogy mennyire lesz napos idő. Erre jó példa, hogy tavaly év végén a két ünnep között, illetve idén január 16-án, tehát a tél kellős közepén, is voltak olyan negyedórák, amikor nettó áramexportőr volt az ország.

A 41%-os decemberi importarány egyébként nemcsak százalékosan jelent kiugró értéket, hanem nominálisan is:

az elmúlt tíz év egyetlen hónapjában sem volt akkora az áramimportunk (1,715 TWh), mint tavaly decemberben.

Közben azt is látjuk, hogy tavaly a júliusi, augusztusi és szeptemberi hónapokban az elmúlt évtized legalacsonyabb importú hónapjait produkáltuk zsinórban a rengeteg naperőművi kapacitásból adódó hazai túltermelés miatt.

Keresleti oldal: már túl vagyunk a trendfordulón az áramfelhasználásban

A kiugró 41%-os decemberi importarányban az is szerepet játszott, hogy nagyon magasra, becslésünk szerint 4,25 TWh-ig ugrott az áramfelhasználás. Ez 4,5%-os emelkedést jelentett a 2022. decemberihez képest, noha a havi átlaghőmérséklet megegyezett a két év utolsó hónapjában.

Ez már jól jelzi, hogy

tizenöthavi sorozatos év/év alapú áramfelhasználás csökkenés után – amely sorozat szeptemberben szakadt meg - már érdemi bővülés zajlik.

Ezt az alábbi ábra is mutatja, de az év/év alapú mutató torzításai miatt a tizenkéthavi gördülő átlag változásával is bemutatjuk, hogy valóban megállt az áramfelhasználás visszaesése és trendszerű emelkedés indult meg. Ezt főként a bordóval bekarikázott szakasz jelzi a fekete vonalon.

Megnéztük a Covid és a háború előtti 2016-2019-es időszak átlagának fix bázisához képest is, hogy mit mutat a magyarországi áramfelhasználás tendenciája. Amint az alábbi ábrán láthatjuk:

a fix bázisú megközelítésből is túl vagyunk már a trendfordulón és határozott emelkedés mutatkozik.

Ahogy fent a MAVIR előrejelzése alapján bemutattuk: ez még csak a kezdet, és innen indul még csak az igazi felfutás a következő években az áramfelhasználásban.

Azzal, hogy a naperőművi kapacitások durva előretörése és várható további növekedése miket okoz a napközbeni nagykereskedelmi tőzsdei árakban, illetve a kiegyenlítő energia piacon, és ez milyen költség, illetve naperőművi megtérülési következményekkel jár, és a tárolótelepítési pályázatok mindezt hogyan tompítják, egy másik elemzésünkben foglalkozunk. Az viszont már jól érzékelhető az elmúlt hetek energiaügyi minisztériumi kommunikációjából is, hogy egyre jobban ráirányítja a naperőművi kapacitásnövekedés árnyoldalaira is a figyelmet.

