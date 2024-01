Fordult a magyar járványhelyzet: fenyegető veszélyre figyelmeztet a vezető háziorvos

Portfolio 2024. január 27. 20:07

A decemberi erősebb Covid-járványt követően január első heteiben a tendencia megfordult, és az influenzafertőzés dominál, amit az is jelez, hogy a légúti tünetekkel rendelkező páciensek száma továbbra is rendkívül magas a háziorvosi praxisokban, de szerencsére a kórházi kezelést igénylő esetek száma alacsony – jelezte Békássy Szabolcs az InfoRádióban. Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos azt hangsúlyozta: a 60 év feletti korcsoport, illetve a krónikus betegségben szenvedők esetében a fertőzés súlyos kimenetelű is lehet, ezért – a háziorvosoknál még mindig rendelkezésre álló – „influenza-védőoltás beadása továbbra is feltétlenül indokolt”.