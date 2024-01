Nagy gondban lehet a kínai-orosz mesterterv

Az oroszországi nyugati gázmezőket Mongólián keresztül Kínával összekötő Power of Siberia 2 gázvezeték építése valószínűleg jelentős késésben van– figyelmeztetett Luvsannamsrain Oyun-Erdene mongol miniszterelnök. A vezeték több mint egy évtizede kiemelt beruházás Moszkva számára, ráadásul egyre fontosabb miután Európa a 2022-es ukrajnai invázióra válaszul csökkentette orosz gázimportját.

Oyun-Erdene a Financial Timesnak adott interjújában kijelentette, hogy az eredetileg 2024-re tervezett építkezést elhalaszthatják, mivel a hatalmas projekt kritikus részleteiről még nem született megállapodás Oroszország és Kína között. A gázárak elmúlt két évben tapasztalt globális emelkedése tovább bonyolította a tárgyalásokat, mindkét fél részletes gazdasági tanulmányokat készít a megtérülésről.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy az építkezés ütemezését a kínai partnerekkel kötött kötelező érvényű megállapodások aláírása után véglegesítik. Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozói ellenére Peking feltűnően hallgat a gázvezeték megépítéséről.

A Power of Siberia 2 gázvezeték célja, hogy további 50 milliárd köbméter gázt szállítson Kínába a nyugat-szibériai Jamal-félszigetről, így kiváltva Európát, mint Oroszország elsődleges gázexportpiacát. A 2019 óta működő első Power of Siberia vezeték már most szállít gázt Kínába Kelet-Oroszországból. Az orosz Gazprom, amely a Power of Siberia 2 2030-ig történő befejezését várja, a 2014-ben aláírt eredeti szerződéshez képest jobb pénzügyi feltételeket remél a jelenlegi gazdasági környezetben.

Elemzők szerint Oroszország a globális gázpiac változó dinamikájának megfelelni igyekezve tárgyalhat a jobb feltételekről. Mongólia, a Kína és Oroszország között fekvő, tengerparttal nem rendelkező ország, szintén azon dolgozik, hogy diverzifikálja gazdaságát más országok befektetéseinek ösztönzésével. A gázvezeték építésének esetleges késedelme tovább bonyolítja Oroszország azon erőfeszítéseit, hogy a változó geopolitikai és gazdasági környezet közepette új piacot biztosítson a földgázszállítmányai számára.

