Forronganak a gazdák egész Európában, újabb országban jöhet a káosz az utcákon

MTI 2024. január 30. 18:33

Franciaországban folytatódtak kedden a gazdatüntetések a Párizs és más nagyvárosok körüli bevezető utakon, fogalomlassító akciókkal és szakaszos lezárásokkal, de a fővárosba továbbra is be lehet jutni és a repülőterek irányában is zavartalan a forgalom. Több európai országot követve a spanyol gazdák is tüntetésekre készülnek, miután a három legnagyobb spanyol gazdaszervezet kedden megállapodott a megmozdulásokról.