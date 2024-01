Súlyos gazdasági károkat szenved Magyarország az állami korrupció miatt

A Transparency International Magyarország a jelentésében azt javasolja a kormánynak, hogy fokozza az erőfeszítéseit a korrupció elleni küzdelemben, javítsa a jogállamisági rendszereket, és erősítse az ellenőrzési mechanizmusokat. A civil szervezet kiemeli az átláthatóság és a számadás követelményét a kormányzati intézkedések terén, és hangsúlyozza a társadalmi párbeszéd és az együttműködés fontosságát a fenntartható fejlődés érdekében. A korrupció ráadásul a gazdasági adatok alapján súlyosan visszaveti a magyar felzárkózást: hiába a magas GDP-növekedés, valamint a beruházási ráta, a lakossági fogyasztás, a bővülési mutatók és a termelékenység javulás is jelentősen elmaradt a potenciálistól – ismertette Martin József Péter, a Transparency International (TI) magyarországi ügyvezetője, aki szerint globálisan így az ország beleragadt a közepes jövedelem csapdájába.

A Transparency International nemzetközi szervezet közzétette a Korrupció Érzékelési Index (Corruption Perception Index – CPI) legfrissebb eredményeit, mely alapján Magyarország továbbra is a korrupciós rangsor legutolsó helyezettje az EU-tagállamok közül. A 2023-as felmérésben Magyarország 42 pontot szerzett a 0-100 közötti skálán, így az ország a 76. helyen végzett a 180 ország között. Bár ez egy helyes javulást jelent a 2022-es eredményhez képest, hosszú távon az ország 30 hellyel és 13 ponttal csúszott lefelé a világranglistán, és a változás annak köszönhető, hogy más országok csúsztak lejjebb a felmérés szerint.

Mint Martin József Péter, a szervezet magyarországi vezetője ismertette, a legjobb tíz országban is van korrupció, de a jogállamisági rendszerek erősek, valamint a közhatalmi rendszerek is erősek, átláthatók. Ettől még korrupcióval ezekben az országokban is – így a listavezető Dániában, a második Finnországban vagy a harmadik Új-Zélandon is.

2012-ben Magyarország még a 46. helyen állt a CPI-n, 55 ponttal. Az elmúlt tizenegy évben azonban a korrupció elleni küzdelemben elért eredmények alapján jelentős visszaesés történt. Az Európai Unió tagállamai között Magyarország már második éve a korrupcióellenes erőfeszítések terén a sereghajtó. Mint Martin József ismertette, korábban is szerepelt már az utolsó helyen, de az elmúlt két évben már egyedüli, holtverseny nélküli utolsó a tagállamok rangsorában.

„Nemcsak azt látjuk, hogy Magyarország a legrosszabb helyezést érte el, de a legtöbb rontott is az elmúlt 11 év alatt, összesen 13 pontot veszített. Eközben néhány másik ország, például Észtország, Lettország vagy akár Szlovákia is, jelentősen javítani tudott” – emelte ki a szakember. Közép- és kelet-európai viszonyításban így szerinte gyengének nevezhető Magyarország pozíció, de a 13 pontos visszaesés világviszonylatban is jelentős, csak Ciprus veszített ennyit, amely viszont magasabbról indult a rangsorból.

A Visegrádi országok közül Csehország 57 ponttal az EU 16. helyén áll, míg Lengyelország és Szlovákia 54-54 ponttal a 19. helyen. Magyarország 2023-ban továbbra is elmarad a szomszédos országoktól, és a korrupció elleni ellenállóképesség tekintetében Szlovénia, Szlovákia és Horvátország is előzik meg. Martin József Péter kiemelte, hogy a kormányzat sokszor utólérni akart Ausztria elérhetetlen messzeségben van a 70 pont feletti eredményével.

Kitért arra is, hogy Ukrajna is elkezdte a felzárkózást, mégha egyelőre 36 pontjával rosszabbul is teljesít, mint Magyarország.

Az uniós intézkedések sem segítettek?

A jelentés kitér az állam által kifejtett jogállami és korrupcióellenes erőfeszítésekre is, amelyeket a jogállamisági – kondicionalitási – eljárásban várt el az Európai Bizottság. Az Integritás Hatóság, mely a kormány zászlóshajójának szánva volt, a TI Magyarország szerint formálisan független, de a gyakorlatban az államigazgatás szervezeteire hagyatkozik, és korlátozott jogosítványokkal rendelkezik a visszaélések leküzdésére – ismertette a Transparency vezetője, aki kiemelte, hogy az IH ezzel együtt nem foglyul ejtett intézmény, de így sem tartják elég erősnek a testület felhatalmazását a korrupcióelleni küzdelemben.

Ha javaslatot tesz a szervezet, akkor annak rendre az a következménye, hogy a kormány vagy az államigazgatás szervei lesöprik az IH javaslatait

– jelentette ki Martin József Péter, így úgy látják, hogy a hatóság nem tölti be a nekiszánt funkciót. Hiányosságként emlegette, hogy az Integritás Hatóság közbeszerzések leállítására ugyan jogosult lenne, de eddig csak egyszer használta ezt az eszközét.

A Korrupció Ellenes Munkacsoport, melyben a Transparency International is részt vesz, szintén hatásköri hiánnyal küzd a szakértő szerint. Bár hiába vannak jelentések, értékelések, a testület sem rendelkezik megfelelő eszközökkel, például nem vizsgálhat konkrét korrupciós gyanúkat.

A jelentés élesen bírálja a kormány által elfogadott jogállamisági reformokat is, beleértve a szuverenitásvédelmi törvényt és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt az információszabadságról szóló szekcióban. A sajtótájékoztatón ezt egy felesleges intézménynek nevezte a szakértő, aki szerint ez politikai hisztériakeltésre alkalmas csak.

Azt is kifogásolják, hogy a kormány bár könnyítést tett a közérdekű adatigényléseknél – eltörölte az indokolatlanul magas költségtérítéseket, visszavezette a 15 napos határidőt a kabinet –, de a legsúlyosabb korlátozások megmaradtak. Sok kormánydöntés titkosítási ideje 10-ről 20 évre nőtt. A kormányzati intézkedéseket a TI Magyarország feleslegesnek, az adófizetők számára költségesnek és az Alaptörvény ellenesnek ítéli.

Az Európai Bizottság december végén elfogadta az igazságszolgáltatási reformot, amely így 10,2 milliárd eurónyi forrást szabadított fel. Martin József Péter elmondta, hogy előrelépést jelent a törvénycsomag, de még így sem tartják biztosítottnak a bírói függetlenséget. Úgy véli, hogy a gyakorlatban derül majd ki, hogy mennyire erősek az EU által megkövetelt új garanciák. Üdvözlik, hogy az Alkotmánybíróság tagjait nem lehet átirányítani a Kúriára, valamint hogy a bírák az Európai Unió Bíróságához könnyebben fordulhatnak, már nem indul fegyelmi eljárás ellenük, ha ezt megteszik.

Ismertette, hogy hiányolják, hogy az ügyelosztásnál a teljes automatizmust a bíróságok minden szintjén, valamint a bírói előmenetelek rendszerében is több szabályozást tartanak szükségesnek.

Továbbra is nagy nyomás van a bíróságokon, amin csak korlátozottan javított az igazságszolgáltatási reform

– jelentette ki Martin József Péter. Jelezte, hogy hiányolják a szigorításokat a vagyonnyilatkozatoknál.

Nem hoztak fordulatot az uniós vállalások

A közbeszerzések terén sem történt jelentős változás a jelentés szerint. Az EU Helyreállítási Terv és a feltételességi mechanizmus célja a közbeszerzések integritásának javítása volt, de a korrupcióellenes intézkedések végrehajtása elmaradt a várakozásoktól. A magyar közbeszerzési piacon továbbra is fennállnak az oligarchák által vezetett cégek koncentrációjának problémái – derül ki Martin József Péter értekeléséből.

Kiemelte, hogy az egyajánlatos eljárások aránya csökkent, itt teljesült is az unió felé vállalt 15 százalékos cél az EU-s kiírásoknál. A hazai finanszírozású közbeszerzéseknél viszont nem látszik ilyen erős visszaszorulás, a közelében maradt az egyajánlatos eljárások aránya a 2022-es 21 százalék feletti szinthez.

Továbbra is koncentráltnak tartják a közbeszerzési piacot, mivel egyes oligarchakörök nyerik a legtöbb eljárást – amelyet rendszeresen követnek is a Tenderbajnok nevű portálon. Martin József ismertette, hogy a fő probléma azzal van, hogy nagyobb keretmegállapodásokat kötnek – például a kommunikációs ágazatban –, amelyeken keresztül továbbosztják egyes vállalkozók a megrendeléseket. A szakértő egy harmadik problémát is kiemelt: szerinte a tényleges tulajdonosok eltitkolása egy kedvezőtlen folyamat, amelyet például táplálnak a magántőkealapok, melyek teljes anonimitást biztosítanak.

Erős a korreláció a gazdasági teljesítmény visszaesése és a korrupció között

A gazdasági teljesítmény és korrupció közötti kapcsolatot elemző rész is aggályos képet fest. A magyar gazdaság folyamatosan nő, de a korrupcióellenes intézkedések hiánya miatt a növekedés nem mindenkinek hoz előnyöket. A magyar társadalom perifériáján és a kisebbségek körében továbbra is magas a korrupció és a kirekesztettség.

Kiemelte, hogy a korrupció és a gazdaság fejlettségi szintje közötti kapcsolat továbbra is erős, igaz, a korreláció erősségét jelző 0,77-es regressziós együttható az elmúlt években enyhe csökkenést mutatott. Elmondta, hogy 2010-2022 között a magyar GDP 54 százalékkal nőtt, de a legtöbb hasonló helyzetből induló uniós ország teljesítménye sokkal jobban javult.

Még rosszabb a helyzet a tényleges lakossági fogyasztás tekintetében, ebben ugyanis a legfrissebb, 2022-es adat szerint Magyarország az EU utolsó előtti, 26. helyén áll az uniós átlag 72 százalékával és a tagállamok közül csak Bulgáriát (67 százalék) előzi meg – mondta el Martin József Péter.

A termelékenységváltozásnál még nagyobb különbség látszik: a listavezető Romániában ez 41,7 százalékos javulást mutat 2010 és 2022 között, míg itthon csak 16 százalékos volt a fejlődés.

Elmondta, hogy a beruházási ráta 2016 után igen magas volt, kivált az elmúlt négy évben, amikor e mutató meghaladta a 27 százalékot Magyarországon, a legfrissebb, 2022-es adat szerint pedig a legmagasabb értéket produkálta az Európai Unióban (28,2 százalék). De a Trasnparency jelentése alapján a szakértő kiemelte, hogy bár az adatok azt mutatják, hogy az üzleti beruházások GDP-hez viszonyított rátája is viszonylag magas uniós összehasonlításban, a termelékenység továbbra sem javul kellő ütemben.

A jelentés arra is kitér, hogy Magyarország az uniós költségvetés egyik legnagyobb kedvezményezettje volt, a pénzbeáramlás nem járult hozzá sem a hatékonyság, sem pedig a vállalkozások számával mért gazdasági aktivitás növekedéséhez, és az egyenlőtlenségek sem csökkentek, ellenben nőtt a korrupciós kitettség.

Sokára jöhetnek meg a maradék források

Martin József Péter kiemelte, hogy még mindig visszatart az EU közel 20-21 milliárd eurónyi támogatást. Kiemelte, hogy a kondicionalitási eljárásban a három problémás területen – akadémiai szabadság, szexuális kisebbségi jogok, menedékügy – semmilyen előrelépés nem történt. Jelezte, hogy a helyreállítási alapnál sem teljesítette a kormány a 27 elvárt szupermérföldkövet, így az eszköz 10,4 milliárd eurónyi forrása nem elérhető.

Emiatt a szakértő azt a megállapítást tette a sajtótájékoztatón, hogy világ viszonylatban nem tudunk kitörni a közepesjövedelműség csapdájából, valamint hogy az EU-ban is elmarad a felzárkózásunk a potenciálistól.

Úgy értékelte, hogy az unió által elvárt reformok korlátozottan tudnak javítani a magyar korrupciós és átláthatósági helyzeten. Ennek oka Martin József Péter szerint, hogy a kormány fő motivációja, hogy csak az uniós forrásokhoz akarnak hozzáférni, nem pedig a valódi változás előmozdítás a cél.

EU Források 2024 Az uniós források további sorsáról, valamint a már kiírt pályázatokról részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon.

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nemzetközi összehasonlításban nem látnak a magyarhoz hasonló, felülről vezérelt korrupciós struktúrákat. Így a Transparency International magyar szakértője azt mondta, hogy szerinte nem áll meg az a kormányzati érvelés, hogy az EU túl magas elvárásokat támaszt Magyarországgal szemben, sőt az uniós követelményeket sem tartja elégségesnek. Megkésettnek is tartja a brüsszeli intézkedéseket.

Úgy látja, hogy még így is biztos, hogy forrást veszít Magyarország a 2021-2027-es ciklus teljes keretéhez képest.

Azt a megállapítást tette, hogy a jelenlegi kormányzati rendszer szerinte mindig fontosabb lesz a kabinetnek, mint az uniós elvárásoknak való megfelelés, így folyamatosan lavírozni próbálnak.

Címlapkép forrása: Getty Images