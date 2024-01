Gigantikus veszteséget kerül el a kormány, ezért inkább megtartja a különleges gázkészletet

Mindössze pár dátumot írt át a kormány a legfrissebb Magyar Közlöny egyik kormányrendeletében, de ezeknek igen nagy, sok száz milliárd forintos a jelentősége. Mellette természetesen a földgázellátás biztonságához is hozzájárul a döntés.

A 15/2024. (I. 31.) számú kormányrendelettel gyakorlatilag még egy évvel 2025 tavaszáig kinyújtotta a kormány a 2022 nyarán sebtében és nagyon drágán megvett különleges földgázkészlet megtartását. Ezt jórészt azért tette meg, hogy amint azt egy évvel ezelőtt is levezettük: ne kelljen gigantikus pénzügyi veszteséget elkönyvelni a beszerzésen. Emellett persze az is lényeges szempont lehetett a döntésben, hogy ez a gáztartalék is rendelkezésre álljon, mint védett, már biztosan a föld alatt pihenő gáztartalék, és így az idén őszig tartó földgáz betárolási szezont könnyebben lehessen abszolválni.

A 2022 nyarán megvett 740 millió köbméter, mintegy 7880 GWh, különleges földgázkészlet átlagos bekerülési ára 255 euró/MWh volt, átszámítva 1114 forint köbméterenként (!), miközben szerdán a holland TTF gáztőzsdén 30,2 eurón zárt a márciusi kontraktus ára, ami átszámítva 122 forint köbméterenként.

Így tehát a különleges földgázkészlet megvételére akkoriban összerakott 2,01 milliárd eurónyi, akkori árfolyamon kb. 825 milliárd forintnyi szindikált bankhitel mögötti

különleges földgázkészleten a mostani állapot szerint durván 89%-nyi, 735 milliárd forintnyi nem-realizált pénzügyi vesztesége van a kormánynak. Ilyen nagyságrendű veszteséget kellene tehát lenyelnie az állami költségvetésnek, tehát az adófizetőknek, ha a mostani árak mellett használná fel a gázt a kormány.

Mivel a különleges földgázkészletről szóló 2022-es rendelet többi részéhez nem nyúlt hozzá a mostani kormányrendelet, így továbbra is érvényben van, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) könyveiben elkülönítetten nyilvántartott különleges földgázkészletet csak bekerülési áron lehet értékesíteni. Ezért a fent jelzett gigantikus pénzügyi veszteség direktben nem is az MSZKSZ-nél jelentkezne, hanem annál a szereplőnél, aki vállalná a bekerülési áron átvételt, illetve a tovább értékesítéssel járó potenciálisan nagyon magas veszteség lenyelését is.

Ha például az állami MVM lenne ez a szereplő, akkor ő kénytelen lenne 1114 forint körüli áron átvenni az MSZKSZ-től a gázt, és aztán elkezdené azt eladni a saját ügyfélkörében. Ha üzleti szereplőknek adná el ezt a gázt az MVM, akkor jelenleg az említett 120-130 forint körüli nagykereskedelmi áron tudná ezt megtenni köbméterenként. Ha viszont a lakosság felé, akkor a rezsicsökkentés miatt 66 forinton tehetné ezt meg (amire rárakódik a rendszerhasználati díjak és áfa, és így lesz belőle 102 forintos rezsivédett gázár), így még durvább lenne a vesztesége. A rezsivédett határ fölé lógó fogyasztók a legutóbbi tájékoztatás szerint csak mintegy 10%-nyian vannak, de még nekik is „csak” 580 forint a kiszámlázott energiadíj (+ rhd + áfa, ebből lesz 767 forintos kiskereskedelmi díj), így tehát még ez is csak durván a fele lenne a különleges földgázkészlet átlagos bekerülési árának. Az MVM-nél potenciálisan lecsapódó veszteséget a rezsivédelmi alapnak kellene kipótolnia, de

belátható, hogy az idei évi, egyébként is nagyon kifeszített költségvetési helyzetben ez nem járható út, így tehát mindezeket „megspórolva” a kormány tavaly tavaszhoz hasonlóan most is úgy döntött, hogy inkább megtartja ezt a különleges földgázkészletet az MSZKSZ könyveiben. így „csak” a gázkészlet megvásárlásával járó bankhitelek kamatát kell további egy évig törlesztenie.

Az 1,2 milliárdos biztonsági földgázkészlet mellett tehát ezt a 0,74 milliárd köbméteres mennyiséget is megtartja a kormány, miközben tavaly 8,5 milliárd köbméterre, kilencéves mélypontra, esett az országos gázfogyasztás. Ez együtt azt is jelenti, hogy még nagyobbra, 23%-ra, ugrott a védett gáztartalékok aránya, amelyeket csak különleges engedéllyel lehet értékesíteni.

Ez tehát nagyobb ellátásbiztonságot ad az idei évre, ami a múltbeli tapasztalatok (pl. a tavaly őszi bolgár gázadó miatti ellátásbiztonsági kérdések), illetve a Török Áramlat körüli jövőbeli kockázatok (egy vezetéken jön az éves magyar gázfelhasználás több, mint fele, és a nyugati szankciók miatt vannak kockázatok az idén júniusra meghirdetett éves karbantartás körül is) miatt továbbra is indokolt lehet.

