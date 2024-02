20 fokos meleget hoz az óceáni szél

Élénk, erős széllel jön majd az enyhe óceáni levegő, sok helyen fagymentesek lesznek az éjszakák hétvégén - írja az Időkép.

Hétvégén kifejezetten jó időre lehet számítani, nyugat felől ugyanis élénk, erős széllel dől be majd az enyhe óceáni légtömeg a Kárpát-medencébe, emiatt enyhe, több helyen fagymentes éjszakákra lehet számítani. Fagypont alatti értékekre a derültebb, szélcsendesebb délnyugati tájakon és a szélvédettebb északi völgyekben lehet számítani.

Szombaton és vasárnap is hosszabb-rövidebb napos időszakokra van kilátás: északkeleten lesz több, délnyugaton kevesebb a felhő, helyenként kisebb eső, záporok is előfordulhatnak. A nappali felmelegedést tekint vasárnap készülhetünk a legmelegebb időre: a nyugati, délnyugati tájakon néhol már 15-16 fokot is mutathatnak a hőmérők. A melegedés kitart a jövő hét első napjaiban is, sőt, várhatóan még fokozódni is fog:

egyes helyeken akár a 20 fokot is megközelítheti majd a hőmérséklet.

