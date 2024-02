Elfogták a kegyetlen maffiavezért

Marco Raduano az Europol legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt, az Adria-parti Vieste városából származó 40 éves férfit a franciaországi Korzika szigetén található Bastiában fogták el - közölték pénteken a hatóságok.

Raduanonak még 2023 februárjában sikerült megszöknie a szardíniai Nuoro szigorúan őrzött szárnyából, amikor a filmekből is ismerős "hagyományos" módszerrel, csomózott ágyneműkkel mászott le a falakon. Most azonban, szűk egy évvel a szökést követően elfogták a bűnőzőt, sőt, Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter azt is közölte, hogy Raduano bűntársát, Gianluigi Troianót is őrizetbe vették a spanyolországi Granada közelében, ami a politikus szerint "újabb nagy csapást jelent a szervezett bűnözésre nézve".

Raduano a Gargano klán vezetője volt, egy viszonylag ismeretlen bűnszövetkezeté, amelynek székhelye Foggiában, a dél-olaszországi Puglia tartományban van. Az Europol jelentése szerint 24 éves börtönbüntetését töltötte különböző bűncselekményekért, többek között bűnszervezetben való részvételért, kábítószer-kereskedelemért és illegális fegyvertartásért. Az Europol szerint ő volt a csoport vezető karaktere és egyben kegyetlen gyilkos volt, aki több rendbeli emberölésért, kábítószer-kereskedelemért és zsarolás elkövetéséért volt felelős.

Az ügyészek szerint a pugliai székhelyű Gargano klánt nagyfokú agresszió és erőszak jellemzi, a foggiai maffia a feltételezések szerint csak a közvetlen környezetében több mint 360 embert ölt meg, amelyek 80%-a megoldatlan maradt.

