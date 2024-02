Nehezen indul a láncfűrészes sokkterápia: elszabadult a pokol a törvényhozás épülete előtt

Az erőszakos oszlatás hírére az ellenzéki képviselők egy időre kivonultak a parlamenti ülésteremből.

Ilyen körülmények között nem tarthatunk ülést

– közölte a sajtóval az egyik ellenzéki képviselő, Mariano Del Cano. Egyik társa, Myriam Bregman pedig azt mondta: mintegy 40 képviselő megpróbálta megakadályozni a rendőri intézkedést, de őket is könnygázzal fújták le.

Sajtóértesülések szerint a rendőri intézkedésnek három sebesültje van, és két embert őrizetbe vettek.

Tireless protests against Argentinas anarcho-capitalist President Javier Milei show no signs of dying down. Thousands protested outside the Parliament in Buenos Aires, chanting slogans at Milei to F*ck off after he sent the Gendarmerie against the protesters, resulting in pic.twitter.com/VDuLSBMW9Q