Nagy Márton bemondta: még jövőre sem lesz 3% alatt a költségvetés hiánya

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs politikájáról és annak gazdasági növekedési hatásairól beszél Nagy Márton, a nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott nyilatkozatában. A tárcavezető konkrét számokat is elmondott, szerinte idén 4,5 százalékos, jövőre pedig 3,7 százalékos lehet a magyar költségvetés hiánya. Előbbi számot mar megemlítette Varga Mihály pénzügyminiszter is, utóbbi viszont vadonatúj információ és a költségvetési politika további lazítására utal.

Az elmúlt évek fiskális intézkedései jelentős részben támogatott hitelprogramokon keresztül valósultak meg, amelyek között kiemelkedő szerepet töltött be az Eximbank és az MFB – mondta el a tárcavezető. Ezeknek a bankoknak a mérlegfőösszege jelentős mértékben növekedett, ami szerinte pozitívan hatott a gazdasági növekedésre.

Nagy Márton szerint 2024-ben 4,5 százalékra kell csökkenteni a költségvetési hiányt, ami elősegítheti az egyensúly és növekedés összhangjának megteremtését.

Érdekes módon a nemzetgazdasági miniszter konkrét célszámokat mondott a büdzsére nézve : 2025-re 3,7 százalékra, majd később 3 százalékra csökkenhet a költségvetési hiány.

A miniszter arra is kitér, hogy bár 2023 utolsó negyedévében lassulást tapasztaltak a GDP-növekedés terén, reményei szerint ez csak átmeneti jellegű lesz. Kiemeli továbbá Németország gazdaságának visszaesése miatt Magyarországra gyakorolt negatív hatást. Nagy Márton szerint az MNB-nek nagyobb mértékű kamatcsökkentést kellene végrehajtania annak érdekében, hogy támogassa a gazdasági növekedést. Úgy véli, hogy jelenleg nem látható elegendő erőfeszítés ezen a téren.

Tavaly 1,5-2%-os elsődleges hiány lehetett a költségvetésben, ehhez képest az idei egyensúlyi költségvetés kifejezetten szigorú fiskális politikát sugall. A 4,5 százalékos hiányt azért is muszáj elérni, mert nagyjából ennyi szükséges ahhoz, hogy az államadósság ne növekedjen az idén. A teljesülést segíti, hogy várhatóan megindul a lakossági fogyasztás, gyógyulhat a tavaly kinyíló, fájdalmas áfa-seb, a jegybank méretes veszteségét pedig nem kell elkezdni kipótolni. Kockázatot jelent viszont a magas kamatkiadás (ami kicsivel akár 4,5% felett is alakulhat), illetve a gazdaság dinamizálódásának esetleges elmaradása a remélttől. Mindenesetre az új hiánycél a fentiekkel együtt is valószínűleg kiigazító lépéseket igényel, stimuláló intézkedésekre nem látszik mozgástér.



A jövő évi hiányszám annyiban meglepetés lehet, hogy a kormány nyíltan elismeri, hogy nem egy, hanem legalább két évvel eltolja a 3% alatti deficit elérésének időpontját. Ahogy azt korábbi cikkeinkben jeleztük, ez érthetőnek tűnik: az idei évben két választás lesz, a jövő évi büdzsé pedig már a 2026-os országgyűlési voksolásnak ágyaz meg. Ilyen politikai naptár mellett egyébként még azt sem látjuk biztosnak, hogy két év múlva összejön a 3%-os hiány. (Ilyen egyébként Nagy Márton sem mondott az interjúban, csak azt, hogy majd 2025 után.)

A bankrendszerrel kapcsolatosan pozitívan nyilatkozik: kiemeli, hogy aktívak voltak abban, hogy segítsenek mérsékelni a lakossági lakásvásárlási kamatokat és támogassák a vállalati hitelezést. Ezáltal közelebb kerülhetünk egy piaci alapú hitelezési rendszerhez. A miniszter hangsúlyozza, hogy bár az MNB függetlenségét tiszteletben tartja, fontosnak tartja megjegyezni, hogy a gazdaságpolitika és a monetáris politika szorosan összekapcsolódik. Az idei év kiemelt célja a költségvetési egyensúly és a gazdasági növekedés összhangjának megteremtése, amelyhez az elsődleges egyenleg nullás szintre hozatala is hozzájárulhat.

Én küklopsz üzemmódnak hívom ezt a dolgot, és azt hittem, hogy ebben az üzemmódban van. Januárban a 4 százalék körüli szintet közelíthette meg az infláció, így most, hogy 10 százalékon van az irányadó kamat, brutális, 6 százalékos mértéket ér el a reálkamat

– tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter.

Összegezve Nagy Márton hangsúlyozza: egy egészséges és dinamikus gazdasági növekedés eléréséhez elengedhetetlenül fontosnak tartja az alacsony hitelkamatok biztosítását és egy kiegyensúlyozott költségvetési politika folytatását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter