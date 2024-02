Lakossági napelemes pályázat: megvannak az első döntések az előregisztrációkról

Február 5-től elkezdte kiküldeni a pályázat kiírója az előregisztrációk jóváhagyásáról szóló értesítéseket, illetve a hiánypótlásra való felszólításokat, és vannak már olyanok is, akik benyújtották az első támogatási kérelmeket is – jelezte keddi közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

A januárban megnyílt 75,8 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Programban már több, mint 25 ezer előregisztráció történt meg, és ezek közül az első előregisztrációk jóváhagyását már ki is küldte az érintetteknek a pályázati kiírója.

Ezek birtokában lehet megkezdeni a kivitelezőkkel a szerződések megkötését, illetve a támogatási kérelmek benyújtását.

Mindkettőre van már példa.

A tárca közleménye ugyanis utal rá, hogy kedd délig több mint 2600 pályázat esetében kezdte meg a kivitelező a vállalkozási mintaszerződések kitöltését. Emellett azt is jelzik, hogy a rendszerbe már feltöltötték az első támogatási kérelmeket is. Emellett voltak olyanok is, akiknek hiánypótlási felszólítást küldtek ki az előregisztrációjuk tartalmát látva.

A kiíró majd a konkrét támogatási kérelmek tartalma alapján látja, hogy a 75,8 milliárd forintos keretösszeg tükrében lesz-e túligénylés, illetve ha lesz, akkor mikor kell felfüggesztenie a kiírást.

A lakossági napelemes pályázatban kötelező hálózati energiatárolót is telepíteni, amelynek mérete igazodik a háztartás fogyasztásából levezetett napelem rendszermérethez. Az ipari léptékű, nagyobb energiatárolók pályázata tegnap zárult, ott is ma tette közzé a minisztérium az eredményeket:

