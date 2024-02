Mikor térhet vissza az élet a magyar e-kereskedelembe?

Miközben a magyarországi kiskereskedelem 2023-ban nem tudta kiheverni a reálbércsökkenés okozta sokkot - csak decemberben tudott szépíteni egy kicsit - és európai összevetésben is nagyon rosszul teljesített, ezen belül az online kereskedelemről ezt nem mondható el. Az igaz ugyanakkor, hogy volumenét tekintve ez is alacsonyabb szinten jár, mint Covid-éra csúcsán, amikor nagyon sok ember tapasztalta meg, hogy mennyire megkönnyíti életét, ha nem kell elmennie egy fizikai boltba.

A teljes magyarországi kiskereskedelem és annak részterülete az internetes- és csomagküldő kereskedelem a koronavírus-járványt megelőzően nagyjából ugyanazt az utat járta be, leszámítva, hogy utóbbi egy nagyságrenddel gyorsabb ütemben emelkedett, hála a technológia fejlődésnek. Az alábbi grafikonon zölddel a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom alakulását mutatjuk 2015 januári bázison, pirossal pedig az online kereskedelmét. (A KSH csak a teljes kiskereskedelem volumenét adja meg 2015-ös bázison, az online kiskereskedelem idősorát mi képeztük a hó/hó indexekből.)

A 2015-től viszonylag egyenletes növekedésben a törést a járvány hozta el, látható, hogy a teljes kiskereskedelem hogyan zuhant be 2020 elején, amikor itthon is lezárásokról döntött a kormány. Nem meglepő, hogy ezzel párhuzamosan az online kereskedelem kilőtt.

Madar Norbert, a GKID társalapítója és vezető tanácsadója a grafikont elemezve arról beszélt lapunknak, hogy az online kereskedelemben látható a második járványhullám megjelenése is, amely párhuzamosan magával hozta a teljes kisker csökkenését is, bár közel nem olyan mértékben, mint azt láttuk az első hullám idején. A szakember megjegyezte, hogy a harmadik hullám is látszik az ábrán, de ennek a hatása még kisebb volt mint a 2020 végi, sőt innentől a helyzet kezdett normalizálódni, ez megjelenik a görbék alakulásában is.

2021 végén már előkerül az szja visszafizetésének témája, a választások előtt, amely

jelentős előrehozott költést generált, ami - tekintettel a megelőző 2 év lezárásaira - elsősorban az offline környezetben jelent meg, de az online karácsonyi szezonra is pozitív hatása volt.

2022-ben a tényleges kifizetések ismét inkább az offline csatornákon jelentkeztek, míg a második félévben megjelent a háború okozta inflációtól való félelem, a rezsisokk, a kata szigorítása, ami jelentős kiskereskedelmi fogyasztás-visszaesést eredményezett. Ezzel - egy rövid időszak után - visszatért a korábbi minta, vagyis az online kiskereskedelmi dinamika újra jóval kedvezőbben alakult ,mint az offline üzleteké. Ez annak is köszönhető, hogy az online vásárlás jellemzően a jómódúbb háztartásokra jellemző.

Megrendült a fogyasztói bizalom

2023 egyértelműen a kiskereskedelem mélyrepüléséről szólt: a forgalom volumene hosszú hónapok óta gyakorlatilag a 2021-es szinten stagnált. Egyedül az éppen ma érkezett decemberi statisztikában láttunk kiugrást. Hogy erről a szintről tartósan kimozduljon, szükség van reálbérek emelkedésére, de gyorsíthat a folyamaton, ha ezzel párhuzamosan a fogyasztói bizalom is javulni kezd. Ennek első jele már egy felmérésben jelentkezett: a GKI felmérésében januárban nagy ugrást látunk.

Ami a béremeléseket illeti: 2023 decembertől a minimálbér és a garantált bérminimum emelése két számjegyű tartományba emelheti a nemzetgazdaság éves bérdinamikáját, ami már bőven infláció feletti emelkedést jelent, vagyis a vásárlóerő növekedni fog. A pedagógusok magasabb juttatásai szintén növelik a belső keresletet.

Bár az online kereskedelemben 2023 folyamán nem láttunk olyan beszakadást, mint a teljes szektorban, az életszínvonal zuhanása itt is tetten érhető. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a hivatalos statisztikákban a kínai rendelések egy része nem jelenik meg, miközben az elmúlt hónapokban több ázsiai szolgáltató agresszív stratégiájával jelent meg a magyar piacon is.

Több csomag, kevesebb termék

Madar Norbert arról is beszélt, hogy a GKID saját statisztikája szerint, miközben 2023-ban az online rendelésállomány csak 7 százalékkal nőtt, jóval kisebb mértékben, mint az infláció, a csomag darabszámban 35 százalékos volt a növekedés. Ebben nem csak az az játszik közre, hogy az emberek többet, de kisebb értékben rendeltek hanem az is, hogy a kínai dömping nem minden esetben jelenik meg a KSH statisztikáiban.

A szakember szerint 2024 eleje hozta a 2023-as szintet, de bízik abban, hogy

a vásárlóerő növekedése a második negyedévben már 10-12 százalékos pluszt hozhat az online kereskedelemben.

A divatcikkek és a szépségápolási termékek forgalma emelkedhet, de közben Madar Norbert a műszaki cikkeknél stagnálást vár. Az olyan kis értékű termékek piacát, mint a mobilkiegészítők vagy a kisebb háztartási termékek elviszik a kínai szereplők, a nagyobb értékű berendezéseknél pedig megfigyelhető az életciklus kitolódása.

Címlapkép forrása: Getty Images