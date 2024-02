Nagyon rossz német ipari termelési adat érkezett

A várt 0,4% helyett 1,6%-kal esett decemberben havi alapon a német ipari termelés a novemberi 0,2%-os csökkenés után, és így sorozatban már a hetedik egymást követő havi csökkenés alakult ki. Éves átlagban 1,5%-os volt a termelés visszaesése a statisztikai hivatal adatai szerint, és a decemberi termelési szint mintegy 10%-kal marad el a koronavírus-járvány előtti kibocsátástól.

A vártnál jóval gyengébb decemberi ipari termelési adat nyomán közel 2%-kal csökkent a termelés a negyedik negyedévben. Ez lényeges ok abban, hogy végül recesszió volt a tavalyi negyedik negyedévben a német gazdaságban, igaz a tegnap közzétett német ipari rendelésállományi adat már némi biztatást jelent. A gyenge német decemberi ipari termelési adat egyúttal jelzi azt is, hogy miért alakulhatott a magyar ipari és külkereskedelmi adat is gyengén:

Amennyiben éves alapú összevetésre váltunk: decemberben 3%-os volt az elmaradás 2022 decemberéhez képest naptári kiigazítással a novemberi 4,3%-os mínusz után. A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlításban az október-decemberi termelés 1,8 százalékkal csökkent az előző három hónaphoz képest.

Az energiatermelés és az építőipar nélkül 1,5 százalékkal csökkent decemberben az ipari termelés az előző havihoz képest. A beruházási javak termelése 1,3 százalékkal nőtt, a köztes termékeké 5,2 százalékkal, a fogyasztási javaké pedig 0,9 százalékkal csökkent.

