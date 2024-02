Újabb európai országban vonultak ki a dühös gazdák, traktorok lepték el több város utcáit

A Reuters beszámolója szerint a tüntetések spontán kezdődtek kedden, és Spanyolország három nagy gazdaszervezete is támogatja őket.

A baszkföldi Vitoria városában a tüntetők a baszk regionális parlament előtt tehénkolompokat szólaltattak meg. Katalónia központjában, Barcelonában több tucat traktor vette körül a regionális parlamentet. Az ország kisebb városaiban, köztük Avila központjában és a déli Antequerában is fennakadások voltak a közlekedésben.

A spanyol belügyminisztérium szerint a rendőrség 12 embert vett őrizetbe a szerdai tüntetések során, amikor több nagy áruelosztó központot is blokád alá vettek a demonstrálók.

HONK! HONK!Nearly 2,000 Spanish farmers with tractors from all over Catalonia are converging on Barcelona to protest against crippling globalist policies.According to a report from Allianz Trade, farmers in Europe experienced a 12% reduction in income from 2022 to 2023. The pic.twitter.com/olGYqSfJVG