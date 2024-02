Feszülten várja a piac az adatot, ami mindent megváltoztathat

A héten érkezik a januári amerikai inflációs adat, amely vízválasztó lehet a piacok számára a meglepő munkaerőpiaci adatok után. Érkezik a magyar GDP is a negyedik negyedévből, egyértelműen ez a két közlés lesz a legfontosabb a héten. De azért más fontos adatok is érkeznek.

Hétfőn nem számítunk fontos adatközlésre, kedden viszont annál inkább. Idehaza érkezik a decemberi ipari teljesítmény második becslése, délután pedig a bevezetőben említett amerikai infláció. A nemzetközi befektetők számára ez lesz a hét legfontosabb napja.

2024. február 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság február 13. kedd 8:30 KSH Ipar (második becslés) dec. február 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 14. szerda 8:30 KSH GDP (első becslés) Q4 február 14. szerda 8:30 KSH Építőipar 2023 február 14. szerda 8:30 MNB Havi fizetési mérleg dec. február 14. szerda 8:30 MNB Statisztikai mérleg jan. Nemzetközi makrogazdaság február 13. kedd 8:00 UK Munkanélküliség dec. február 13. kedd 14:30 USA Infláció jan. február 14. szerda 8:00 UK Infláció jan. február 14. szerda 11:00 EU GDP (második becslés) Q4 február 15. csütörtök 0:50 Japán GDP Q4 február 15. csütörtök 8:00 UK GDP Q4 február 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem jan. február 15. csütörtök 15:15 USA Ipari termelés jan. február 16. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem jan. február 16. péntek 14:30 USA Termelői árak jan. február 16. péntek 16:00 USA Michigan-index febr. február 16. péntek 17:00 USA Fed monetáris politikai jelentés Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán érkezik a magyar GDP, emellett építőipari statisztikákat is közöl a KSH, a Magyar Nemzeti Bank pedig mérlegstatisztikákat ismertet. A magyar adatközlések ezzel a hétre véget is értek, de külföldről még szállingóznak hírek: a brit inflációt is szerdán ismertetik, és az európai GDP-adatokat is közlik, vagyis rögtön nemzetközi összehasonlításban is vizsgálhatjuk a magyar gazdaság teljesítményét.

Csütörtökön megint egy fontos piacmozgató adat érkezik, az amerikai kiskereskedelem januári alakulása. Ipari statisztikákat is közölnek az USA-ból, ha nagyon eltér a várakozásoktól, ez is megmozgathatja a piacokat.

Pénteken ismét az USA felé fordítjuk figyelümnket: a termelői árak közlése mellett érkezik a friss Michigan-index, ami immár a februári fogyasztói hangulatról árulkodik. A Fed pedig leadja monetáris politikai jelentését a kongresszus, amelynek üzenete szintén nagy hatással járhat. Aki a font piacán érdekelt, annak a brit kiskereskedelmi adatra is figyelnie kell.

