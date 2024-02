Beigazolódtak a félelmek: magasan ragadt az amerikai infláció

A vártnál magasabb volt, de csökkent az éves infláció az Egyesült Államokban, a maginfláció viszont nem mérséklődött januárban. A friss adatközlés igazolja az aggodalmakat a dezinfláció lelassulásával kapcsolatban.

Csökkent, de a vártnál magasabb volt az éves infláció januárban az Egyesült Államokban - derül ki a friss kormányzati közlésből. Éves szinten 3,1%-kal drágult az élet a világ legnagyobb gazdaságában, az elemzők azt várták, hogy 2,9%-ra mérséklődik az áremelkedés éves mértéke. Az előző hónapban még 3,4%-kal nőttek az árak az USA-ban, ehhez képest némi lassulás látszik.

Ez akár örömteli is lehetne, ám a maginfláció alakulása már aggasztó. Az energia és élelmiszerárak nélkül számolt index 3,9%-on állt januárban, ez nem jelent csökkenést decemberhez képest. Az elemzők azt várták, hogy folytatódik a lassú dezinfláció januárban, 3,7%-ra számítottak.

Havi szinten 0,3%-kal nőttek az árak, ez a rövid bázisú árdinamika erősödését jelenti, decemberben ugyanis még csak 0,2%-os volt a havi áremelkedés mértéke. Ez utóbbi összhangban volt a Fed inflációs céljával. A maginflációs nyomás még erősebb volt: 0,4%-ra nőtt az árdinamika az előző havi 0,3%-ról. Az elemzők egyik adatban sem vártak változást.

Általában egy havi kiugró adatból nem szabad messzemenő következtetést levonni, és ez nagyrészt ma is igaz, és a januári amerikai infláció egyedül nem is adna okot az aggodalomra.

Az összképet vizsgálva viszont érthető, hogy a friss adatközlést nem fogadta örömmel a piac.

Az utóbbi néhány hétben ismét felébredt az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az amerikai gazdaság túl erős. Ez nem új keletű félelem, tavaly őszig is ez az aggodalom uralta a piacokat, november-decemberre azonban a Fed eloszlatta ezt a félelmet. Az azóta beérkező adatok viszont nem néznek ki jól: a januári foglalkoztatottsági adat a gazdaság bővüléséről árulkodott, de egyéb puha indikátorok is az aktivitás további felpattanásáról árulkodnak. A GDP is messze meghaladta a várakozásokat a tavalyi negyedik negyedévben.

Az erős gazdaság természetesen önmagában nem probléma, de ilyen érzékeny inflációs környezetben fokozott kockázatot jelent, ha a gazdasági növekedés túlságosan megugrik. A kereslet élénkülése fokozza az inflációs aggodalmakat, miközben az amerikai fogyasztók épp csak átvészelték a magas inflációs időszakot. Ilyen esetben a várakozások könnyen megugorhatnak ismét, ami maga is az infláció növekedését gerjesztheti.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images