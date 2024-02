Máris megtette a hatását az ijesztő amerikai inflációs adat

A piac máris felébredt az amerikai inflációs adat hatására, már nem várnak olyan gyors kamatcsökkentést, mint az adatközlés előtt. Ennek legnyilvánvalóbb jele az amerikai dollár jelentős erősödése, és a kötvényhozamok emelkedése.

Ma tették közzé a januári amerikai inflációt, ami kellemetlen meglepetést okozott. Az árak éves szinten 3,1%-kal nőttek a várt 2,9%-hoz képest, a maginfláció pedig nem csökkent, változatlanul 3,9% volt.

A munkaerőpiaci adatokkal és a negyedik negyedéves GDP-adatokkal együtt az infláció elég ijesztő képet fest: azt mutatja, hogy az amerikai gazdaság túlságosan erős, a várhatóan nagy kereslet fokozhatja az inflációs kockázatokat. Januárban a munkaerőpiac is jelentősen felülmúlta a várakozásokat, és a béremelések mértéke is meglepetést okozott. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a központi bank a vártnál később kezdheti a kamatcsökkentéseket.

Ez már látszik is a várakozásokon.

A piac határidős kamatügyleteit összegző CME Group adatai szerint a befektetők már nem várnak kamatcsökkentést májusra. Az adatközlés előtt a befektetők több mint 52%-a vágást árazott májusra, ma már 62% szerint a kamatok nem csökkennek ebben a hónapban.

Leghamarabb júniusra várnak csökkenést a kamatokban, a befektetők 52%-a áraz 25 bázispontos kamatcsökkentést erre a hónapra. A befektetők 22%-a szerint azonban még júniusban sem csökkennek a kamatok. Az adatközlés előtt még csak 8%-uk gondolta így.

Az év végére most 4,5%-ra várják a kamatsáv tetejét a befektetők, az inflációs adat közlése előtt még 4,25% volt ugyanez. Vagyis egyelőre csak egy kamatcsökkentést áraztak ki az infláció hatására, és ez is jelentős erősödést hozott a dollár árfolyamában. Emellett az amerikai hozamok is emelkednek, a 10 éves lejáraton 4,3%-os szinten állnak most, ez 10 bázispontos napi emelkedést jelent. Ez nem jelent jót a forint szempontjából sem, a globális kockázati étvágy csökkenése nyomást helyezhet a magyar devizára.

A várakozások szépen lassan változtak meg az előző hetekben

December közepén a piac még azt várta, hogy már márciusban elkezdődnek a kamatcsökkentések. A Fed decemberi ülése hitette ezt el a piaccal, noha számos közgazdász figyelmeztetett, hogy a piaci várakozások elrugaszkodtak a valóságtól. A Fed egyébként decemberben azt prognosztizálta, hogy összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés lesz 2024-ben, vagyis év végére 4,75%-os kamatot jeleztek előre.

Látszik, hogy a piac árazása eléggé gyorsan közelít ehhez.

Megdolgozott ezért a Fed is: már december végén küldték a jeleket arról, hogy a piac túl optimista, azóta pedig tovább gyilkolták ezeket a várakozásokat. A márciusi kamatcsökkentésből a Fed idei első ülése után áraztak ki a befektetők, a májusi kiárazáshoz pedig az inflációs adat közlése mellett hozzájárulhatott az egyik jegybankár nyilatkozata is: Raphael Bostic tegnap úgy nyilatkozott, hogy csak nyárra vár kamatcsökkenést.

Ma még persze lehetetlen megmondani, hogyan alakulnak majd a kamatok. Amennyiben a gazdaság valóban a túlfűtöttség állapotában van, akár még további kamatemelés sem kizárható. Egy ilyen forgatókönyv ma nagyon meglepő lenne, és óriási sokkot hozhatna a piacoknak, de van, aki szerint erre komoly esély van.

A mai adat bátoríthatja a Fed-et, hogy jelezze, nem siet a kamatcsökkentéssel

– írja gyorskommentárjában az ING Bank. Felhívják a figyelmet, hogy a várakozások gyorsan változnak, semmi sincs kőbe vésve. "Mindössze néhány héttel ezelőtt a piac még hétszeri 25 bázispontos lépést árazott márciusban kezdődően" – emlékeztetnek. Felhívják a figyelmet a héten érkező kiskereskedelmi és ipari termelési adatokra, amelyek hozzájárulhatnak a mai nagy piaci mozgások enyhe visszafordulásához, ha a vártnál gyengébben alakulnak.

