Meglepetés: brutális hiány a tavalyi állami gazdálkodásban

Még a legutolsó, az év végén módosított hiánytervet is durván meghaladhatta a költségvetési hiány 2023-ban - derül ki a Magyar Nemzeti Bank ma megjelent pénzügyi számlák statisztikájából. A jelentés szerint az államháztartás finanszírozási igénye tavaly a GDP 6,8%-ára rúgott. Ez a mutató nagyon szorosan együtt mozog a hivatalos eredményszemléletű deficittel, amire az utolsó hivatalos kormányzati előrejelzés még 5,9% volt.

Az, hogy a hiány meg fogja haladni a 6%-ot, biztosra vehető volt, de a 6,8%-os mutató még így is meglepően magas. Az utolsó kormányzati tervhez képest növelhette a hiányt az államháztartási körbe tartozó Eximbank gazdálkodása, és hajszálnyit ronthatott a mutatón a vártnál gyengébb utolsó negyedéves GDP-növekedés is. Varga Mihály pénzügyminiszter az utóbbi időben az értékelő mondataiban feltűnően nem beszélt arról, hogy az eredményszemléletű mutató jobb lett a 2022-esnél (ehelyett mindig a kevésbé irányadó pénzforgalmi mutatóra hivatkozott), ebből is sejthető volt, hogy a hiány 6,5% körül lehet.

A 6,8%-os adat azt jelenti, hogy deficit 2023-ban növekedett (előző évben 6,4%-os volt a finanszírozási igény), és a hiány negyedik éve nagyon magas, átlagosan 7%-os Magyarországon. A tavalyi deficit úgy lett ilyen magas, hogy az év végén a kormány az MVM-nél még lesöpörte a padlást: a hosszú évek alatt felhalmozódó 309 milliárd forintos eredménytartalék a költségvetést gyarapította.

A magas hiány mellett a GDP-arányos államadósság minimálisan, 0,5 szálékponttal tudott csökkenni. Az év végi 73,5%-os érték azt jelenti, hogy még mindig nagyon messze vagyunk a 2019 végi 65,3 százaléktól. A közeledés várhatóan az idén sem gyorsul fel, az alacsonyabb infláció már nem segít akkorát az adósság kinövésében, a 4,5%-os deficitterv (ha megvalósul) vélhetően minimális további csökkentést tesz csak lehetővé.

Címlapkép forrása: Getty Images