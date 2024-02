Spar-vezér: borzasztó hátrány a 27 százalékos áfa

Rendkívüli hátrányt okoz a magyar kiskereskedőknek az európai rekorder 27 százalékos áfa, amely fűti a bevásárlóturizmust és a szürkegazdaságot - többek között erről beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. elnök-ügyvezető igazgatója. Szóba került az infláció és az élelmiszer-ellátás kérdése is.

Az ügyvezető szerint az élelmiszer-ellátás biztosított Magyarországon, amely annak köszönhető, hogy sok a magyar vagy régiós beszállító. A nonfood termékek esetében már problémát jelentenek a geopolitikai feszültségek, vagy a logisztikai problémák, hiszen sok termék Ázsiából érkezik.

Régiós kollégáink évek óta azon dolgoznak, hogy minél több termelést visszahozzunk Európába

- tette hozzá Heiszler Gabriella.

Az inflációval kapcsolatban elmondta, hogy arra a lakosság nagyon gyorsan reagált, a fogyasztás visszaesett, az áremeléseket nem tudták átvinni. Ennek nyomán egyértelmű továbbra is, hogy a saját márkás, olcsóbb kategóriájú cikkek forgalma nagyon megnőtt.

A Sparnál úgy tapasztalják, hogy a vásárlók nem térnek be ritkábban, viszont egy bevásárlás alkalmával kevesebbet vásároltak tavaly. Ez 2024-ben helyre állhat.

Automatizáció

Az automatizáció sokat fejlődött a kiskereskedelemben is, de egyelőre nem tartanak ott, hogy hogy több ezer négyzetméteren, több 100 vásárlónak, több 10 ezer terméknek az egyszeri mozgását le tudja követni egy rendszer. Abban nem biztos, hogy ez a képalkotás lesz, hiszen van RFID technológia is, azt viszont most még Heiszler Gabriella nem tudja megmondani, melyik lesz a befutó.

De nagyon remélem, hogy 10 év múlva már nem így fogunk fizetni, ahogy ma tesszük

- tette hozzá.

Címlapkép forrása: Spar