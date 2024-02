Máris megjött az első reakció a kormány legújabb egészségügyi tervére

A VOSZ Egészségügyi Tagozata örömmel fogadta Takács Péter államtitkár mai bejelentését a valódi biztosítói szemléletű finanszírozóvá váló NEAK kapcsán, illetve a szektorsemlegesség ügyében - áll a szervezet Portfolio-hoz eljuttatott közleményében. Álláspontjuk szerint "mindkét lépés óriási horderejű és nagyon pozitív, feltéve, hogy a részletes szabályozás élhetővé és működtethetővé teszi az új rendszert".

"Tagozatunk régen azon az állásponton van, hogy az ellátás színvonalát, és az egyes szolgáltatásokhoz történő hozzáférhetőséget nagymértékben javítaná egy ilyen lépés, továbbá a járulékfizető magyar emberek hangulatának is jót tenne ha azt látnák, hogy nem hiába fizették éveken, vagy évtizedeken keresztül az ún. „TB”-t, és egy-egy jó hírű magánszolgáltatót is választhatnának pl. csípő-, és vagy térdprotézis (vagy bármi más) műtétük elvégzése, vagy akár szülészeti ellátásuk céljából, óriási mértékben tehermentesítve a jelenlegi állami ellátórednszert" - kezdődik a VOSZ Egészségügyi Tagozatának reakciója, amelyet az államtitkár mai beszéde kapcsán adtak ki.

"Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nagyon sok tisztázandó kérdés maradt most még a levegőben, hiszen ahogy magyarosan mondani szoktuk, az ördög a részletekben rejlik" - emeli ki a szervezet közleménye, melyet Fábián Lajos, a VOSZ társelnöke és Egészségügyi Tagozatának elnöke jegyez.

A szervezet szerint a teljesség igénye nélkül a felmerülő kérdések a következők:

Kivel és milyen szempontok alapján szerződik majd a NEAK, mint biztosító a várólistás ellátási formákra, vagy bármire?

Megkapja-e minden szerződő és ellátó ugyanazt a térítési díjat és az utóbbi években külön soron folyósított bérkeret kiegészítést, amit egy állami ellátó korábban megkapott?

Mivel még ezzel együtt is veszteséges nagyon sok tevékenység, hiszen a NEAK finanszírozási kvótái sok évesek, sokszor évtizedek óta nem módosultak, lesz-e arra mód, hogy a szolgáltató kiegészítő díjat számlázzon különböző jogcímeken, amit ma már a jelenleg is NEAK finanszírozott intézmények egy része is alkalmaz a gyakorlatában?

Vizsgálja-e majd valaki, hogy mondjuk egy magánszolgáltató, aki ingatlant is bérel, minden dolgozóját piaci alapon fizeti, nincsenek ingyenes ingatlanai, nincs a szomszéd épületben az állami ellátási rendszer által évtizedek óta fenntartott humán erőforrása, stb., az nyilvánvalóan más bevételi szerkezet mellett tud talpon maradni, mint az, akinek ilyen költségei nincsenek?

Ki fogja átfinanszírozni azt a 2-3 hónapos periódust, amíg egy-egy ellátott díja megérkezik a NEAK-tól, miközben a milliós értékű implantátumokat és eszközöket már felhasználták, és/vagy beépítették a páciensbe?

Marad-e a NEAK finanszírozott és a magán betegforgalom jelenleg jogszabály által előírt, térben és időben értelmezhető szétválasztási kényszere? Ha igen, az egy-egy ma a magánbeteg ellátásban jól működő szolgáltatót komoly dilemma elé állíthat, hiszen vagy a magánforgalmát kell feladni, amiből él, vagy újabb beruházással, újabb ellátóhelyet, vagy ellátó helyiségeket kell nyitnia.

Hogyan és mennyi idő alatt alakul majd a NEAK valódi biztosítóvá?

Mennyi időre tervezi a kormány az átmeneti időszakot, amíg a frissen bevezetendő biztosítói szemléletű finanszírozás mellett még él majd a régi típusú rendszerfinanszírozás? Egyik napról a másikra biztosan nem lehet átállni.

Ha valóban biztosítói szemléletűvé válik a NEAK, lesz-e ún. alapcsomag definiálva, ami minden járulékfizető polgárnak jár, és mi az, ami ebből kimarad? E nélkül nem lehet valódi biztosítói szemléletről beszélni.

Ha jár, hogyan biztosítja a rendszer, hogy hozzá is jusson az, akinek jár?

Az alapcsomagból kimaradó szolgáltatások finanszírozását ki fogja fedezni? Kiegészítő biztosítás? Zsebből lehet érte fizetni? Magánbiztosítónak lehet szerepe, vagy a NEAK nyújtaná a kiegészítő csomagokat is?

Lesz-e verseny a szolgáltatók között minőségi, vagy más alapon? Pl. gyógyulási idők, hazabocsátás gyorsasága, újra munkaképessé válásig eltelt idő, stb., stb.? Ha igen, miért éri majd meg versenyben maradni?

Lesz-e szektorsemlegesség a szövődmények kölcsönös ellátási költségeinek megtérítése kapcsán is? A napokban láttuk a jogszabály tervezetét, mely szerint a szövődményt okozó magánszolgáltató köteles megtéríteni az állami szolgáltató költségét, aki ellátja a szövődményt. Várható-e ez fordítva is? Tagszervezeteink adatai azt mutatják, hogy ez egyre gyakrabban fordul elő fordítva is.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a mai bejelentés óriási jelentőségű, üdvözlendő és országunk egészségügyi rendszerének jövője szempontjából előremutató

- olvasható a VOSZ társelnöke által jegyzett közleményben. Azt is hozzáteszik: "a fenti listában szereplő, illetve a még később felmerülő kérdések megoldása érdekében, mint korábban is, most is felajánljuk a VOSZ Egészségügyi Tagozata, illetve tagszervezeteink óriási szakmai potenciálját, nemzetközi tapasztalatát, tudását, és segítő szándékát".

