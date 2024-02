Már bruttó 655 ezer forintot keresnek a magyarok

Decemberben megugrott a bérdinamika, miután a minimálbér és a garantált bérminimum kivételesen nem idén januártól, hanem már a tavalyi év utolsó hónapjától nőtt. A fizetések központi emelése nemcsak a legalacsonyabb bérszinten hatott, a mediánbér növekedési üteme is megugrott.

Az elmúlt hónapok 14% körüli növekedése után decemberben 16% fölé ugrott a béremelkedési ütem a KSH friss adatai alapján. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete ezzel 655 600 forintra nőtt.

A hivatal kiemelte, hogy

Az előző év azonos időszakához viszonyított béremelkedésre elsősorban a decemberi minimálbér és garantált bérminimum emelése volt hatással.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszeres keresetek növekedése még gyorsabb volt. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 565 400 forintra becsülhető, ami 17,3%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Nagyon valószínű, hogy a munkáltatók nemcsak a minimálbéren dolgozók fizetését emelték meg, hanem a magasabb bérkategóriákban is érdemi bérkorrekciót kellett végrehajtaniuk, részben azért, hogy elkerüljék a bértorlódást. Ezt jelzi az is, hogy a mediánbér növekedési üteme is megugrott: vagyis annak a képzeletbeli dolgozónak a fizetése, akinél a munkavállalók fele többet, másik fele kevesebbet keres, szintén érdemben emelkedett.

A bruttó mediánkereset 496 ezer forint volt, 16,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 342 800 forintot ért el.

Miután az inflációs alacsony szintre süllyedt (3,9%) a korábbi időszak kiugró áremelkedéséhez képest, így a reálbérek újra jelentősen nőttek.

A kedvező decemberi adat azonban csak egy kis sebtapasz volt az egész éves gyenge teljesítményen. Tavaly ugyanis a 14%-os béremelkedéshez 17,6%-os infláció társult, így éves átlagban érdemben visszaesett a dolgozók fizetése.

Az idei év már fordulatot hozhat, ugyanis az infláció várhatóan 4-5%-os lesz, míg a bérek kétszámjegyű mértékben nőhetnek. Több felmérés is azt mutatja, hogy a legtöbb vállalat nem szeretne 10%-os vagy azt meghaladó béremelést adni, azonban a makroközgazdászok továbbra is azt várják, hogy idén is gyorsan nőnek a bérek. Egyrészt ugyanis a minimálbér és a bérminimum jelentősen nőtt, amelyeknek bérfelhajtó erejük van a többi kategóriában is, másrészt a jelentős munkaerőhiány miatt érdemben nőhetne a fluktuáció ott, ahol a dolgozók a tavalyi reálbércsökkenés után idén sem éreznék azt, hogy előre tudnak lépni.

