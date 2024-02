Fontos találkozója volt Orbán Viktornak

Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a kínai BYD autógyár vezetőségét, ahol áttekintették az óriásvállalat magyarországi beruházásainak helyzetét – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár az MTI-vel.

Januárban jelentette be a kormány, hogy a kínai BYD járműgyártó az első európai üzemét Szegeden építi fel. Egyelőre annyit tudni, hogy a beruházás több milliárd eurós nagyságrendű, s ezres nagyságrendben teremt új munkahelyeket. A magyar kormány pénzügyi támogatást biztosítana beruházáshoz, ennek mértéke az Európai Bizottsággal való egyeztetéseken kerül majd véglegesítésre.

Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a kínai BYD autógyár vezetőségét, ahol áttekintették az óriásvállalat magyarországi beruházásainak helyzetét - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár az MTI-vel.

Mint a szóvivő közölte, a magyar gazdaság egyik legfontosabb beruházása érkezik Magyarországra, hiszen a kínai BYD, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártó vállalata, Szegeden építi fel az első európai autógyárát - emlékeztetett Havasi Bertalan. A több milliárd eurós értékű beruházás technológiaváltást is hoz magával, létrejönnek ezer munkahely, és a helyi beszállítók is profitálhatnak a BYD jelenlétéből.

Orbán Viktor a tárgyaláson kifejtette, hogy a kormány szándéka nem csupán gazdaságpolitikai fejlesztést valósítson meg Szegeden, hanem azt is szeretné elérni, hogy az ott élők a mindennapjaikban is pozitív hatásokat tapasztalhassanak. Ezért több milliárd forint értékben indul infrastruktúra-fejlesztés, amely érinti az úthálózatot, a közműhálózatot, valamint a közösségi szolgáltatásokat is.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) a kínai BYD autógyár vezetõségével tárgyal a Karmelita kolostorban 2024. február 24-én. A felek áttekintették az óriásvállalat magyarországi beruházásainak helyzetét. Balról középen Vang Csuan-fu, a BYD elnök-vezérigazgatója, a kormányfõ mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelõs kormánybiztosa és Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetõje A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán