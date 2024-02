Nem indul újra Pokorni Zoltán

Pokorni Zoltán, a Fidesz korábbi polgármestere nem indul újra a budapesti XII. kerület vezetéséért a közelgő önkormányzati választásokon. Már azt is lehet tudni, ki indul helyette.

Pokorni utódját pénteken hivatalosan bejelentették, amikor Fonti Krisztina, jelenlegi alpolgármester közölte a Facebookon, hogy a Fidesz hegyvidéki csoportja őt választotta meg polgármesterjelöltnek. Már hónapok óta terjedtek pletykák erről, és a Kétfarkú Kutya Párt januári kérdésére utalva már akkor felvetette, hogy Pokorni esetleges visszavonulásáról lehet szó – írja a 24.hu.

Pokorni Zoltán hosszú ideig nem kívánt nyilatkozni a visszavonulásával kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy a főpolgármester-jelölés elhúzódása miatt a kormánypártban a kerületi vezetőket is arra kérték, tartsák vissza nyilvános kijelentéseiket. Az események alakulása már akkor is arra utalt, hogy Fonti Krisztina lehet az esélyes a polgármesteri posztra, aki az elmúlt hetekben már aktívan részt vett a közéletben, például a Kitörés napjával kapcsolatos kijelentéseivel, és a Facebook-posztja után az állítólagos halálos fenyegetésekkel is szembesült.

Pokorni Zoltán 1998 és 2001 között oktatási miniszter, 2001–2002-ben a Fidesz elnöke, 2006. október 1-jétől Budapest XII. kerületének polgármestere.

Címlapkép: Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester beszél a jövõ évi Cziffra György Fesztivál sajtótájékoztatóján a fõvárosi MOM Kulturális Központ (MOMKult) kupolatermében 2023. szeptember 20-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos