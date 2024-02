Megszólalt a legnagyobb bank vezére: túl optimisták az emberek a jövőt illetően

A legnagyobb amerikai bank vezetője azt mondta, hogy a piacok nem árazzák be elég nagy valószínűséggel azt, hogy a kamatlábak hosszabb ideig magasabbak maradhatnak. Azzal az optimista vélekedéssel sem értett egyet, hogy a recesszió biztosan elmarad.

A piac egyfajta puha landolást áraz. Ez nagyon is megtörténhet"

- mondta. Hozzátette:

míg a piac 70-80% valószínűséggel árazza ezt, ő 50% környékére teszi ennek az esélyét.

A piacnak az előző hetekben újra kellett áraznia a monetáris politikával kapcsolatos várakozásait. Míg az év elején a kereskedők egy márciusban kezdődő agresszív kamatcsökkentés-sorozatot valószínűsítettek, most úgy látják, hogy az enyhítés csak júniusban vagy júliusban kezdődik, és most három csökkentést áraztak be - ez a korábbi várakozások fele.

Az emelkedett kamatlábak mellett a piacoknak azzal is meg kellett küzdeniük, hogy a Federal Reserve leépíti kötvényállományát (ez az úgynevezett mennyiségi szigorítás, vagy QT). Bár a központi bank várhatóan hamarosan megkezdi a program lassítását, ez továbbra is a szigorú monetáris politika egyik eleme marad.

Mindig hiba csak az aktuális évet nézni

- mondta Dimon. "Mindezek a tényezők, amelyekről beszéltünk: A QT, a költségvetési kiadások hiánya, a geopolitika, ezek a dolgok több éven keresztül játszódhatnak le. Ezzel kapcsolatban óvatosnak kell lennünk”.

Azt is elmondta, nem számít az amerikai gazdaságot sújtó súlyos visszaesések megismétlődésére, mint például a 2008-as pénzügyi válság, amely a Wall Street zuhanását okozta. Dimon szerint a magasabb kamatlábak és a recesszió együttesen keményen sújthatják az olyan területeket, mint a kereskedelmi ingatlanok és a regionális bankok, de korlátozott makrogazdasági hatással járhatnak. Egy-egy probléma felütheti a fejét a bankrendszerben szerinte, de rendszerkockázatot nem lát.

