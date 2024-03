Csökkent az infláció az eurózónában, de nem eléggé

Januárhoz képest csökkent az éves infláció az eurózónában, de az elemzői várakozást némileg meghaladta az áremelkedés mértéke – derül ki az Eurostat friss közléséből. Egyaránt igaz ez az inflációs főmutatóra és a maginflációra.

Enyhe csökkenést látunk az eurózóna inflációjában februárban, az áremelkedés mértéke 2,6% volt a januári 2,8% után, ám az elemzők ennél gyorsabb dezinflációt, 2,5%-os éves áremelkedést vártak. A maginfláció szintén meghaladta az elemzői várakozásokat: a januári 3,3%-ról februárban 3,1%-ra csökkent az éves magindex, az elemzők 2,9%-ot vártak.

Az előző hónaphoz képest 0,6% volt a drágulás, némileg magasabb, mint amit az elemzők vártak. A havi adatokat egyszeri hatások, szezonális tényezők szennyezik.

A legjelentősebb drágulást az élelmiszerek és a szolgáltatások területén mérték, előbbiek éves szinten 4%-kal, utóbbiak 3,9%-kal drágultak. A szolgáltatások drágulása különösen aggasztó, ugyanis abban jobban megragadható az infláció keresleti jellege, és mint az látszik, a drágulás a kívánatos 2%-os cél fölött van. A tartós javak 1,6%-kal drágultak, az energia egy év alatt 3,7%-kal lett olcsóbb az eurózónában.

Az Európai Központi Bank 2%-os éves inflációt látna kívánatosnak, ám fel vannak rá készülve, hogy a dezinfláció lassú lesz, a cél elérése akár egy évbe is telhet. Az EKB most óvatos állásponton van: a beérkező inflációs adatok mellett vizsgálják a béradatokat is, a szokottnál jelentősebb béremelkedés ugyanis az infláció felpattanásához vezet.

A jegybank kiváró álláspontot képvisel ezért a kamatpolitikában. 2022 nyara és 2023 ősze között 450 bázisponttal emelték a kamatot, az irányadó ráta 4%. A közgazdászok kamatcsökkentést várnak hamarosan, de ennek ideje kérdéses, a beérkező adatoktól függ. A piac szerint júniusban várható az első kamatvágás – és az EKB-s jelzések ezt alátámasztják –, ha a béradatok nem okoznak meglepetést. A ma közölt inflációs adat aligha változtat majd az EKB hozzáállásán, minden bizonnyal a piaci várakozásokat sem írja át.

Címlapkép forrása: Getty Images