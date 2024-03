Földrengés rázta meg a súlyos viharokkal sújtott területet: bajban Szisztán-Beludzsisztán

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint az iráni Szisztán-Beludzsisztán tartományban történt földrengés 35 kilométeres mélységben volt. A német Földtudományi Kutatóközpont (GeoForschungsZentrum, GFZ) mérése szerint a rengés 5,5-ös erősségű volt.

Az elmúlt napokban heves viharokat és áradásokat is jelentettek a térségből. Pakisztán néhány régiójából többeket evakuálni kellett, míg Irán több településén akadozott a víz- és az áramszolgáltatás.

SOS- 1) Iran's southestern Sistan-Baluchistan province endured new wave of flash floods in the past days. More than 400 villages were submerged. The flood has impacted nearly 2000 villages and dozens cities. pic.twitter.com/NwIFuihUBq