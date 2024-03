Hatalmas a torlódás az M0-on, aki teheti, kerülje el ezt az útszakaszt

Baleset történt az M0-s autóút déli szakaszán az M5-ös autópálya felé tartó oldalon. Egyre nagyobb torlódás várja az erre érkezőket.

A kedd délutáni órákban az M0-s autóút déli szakaszán a 19-es kilométerkőnél történt baleset az M5-ös autópálya irányába, közvetlenül a benzinkutas pihenőhely előtt. Az útinform beszámolója szerint Szigetszentmiklós térségében a háromból két sávot lezártak, mindössze egy sávon haladhat a forgalom. A járművek csak araszolgatva haladhatnak, a forgalmi fennakadás már Budára is átér. A több kilométeres torlódás már a csatlakozó útvonalakon is fennakadásokat okoz, dugóra lehet számítani a 6-os főúton mindkét irányba és a lakihegyi csomópontnál is.

Egyelőre nincs információ arról, hogy a korlátozások mikorra szűnhetnek meg az érintett útszakaszon. A forgalom csak nagyon lassan, araszolgatva halad.

Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy vannak-e sebesültek, vagy milyen károk keletkeztek a baleset következtében.

Címlapkép forrása: Getty Images