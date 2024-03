Senki nem nyer rögtön közvetlen uniós pályázaton

Több évnyi kemény munka, kapcsolatépítés és a nemzetközi porondra lépésre való felkészülés szükséges ahhoz, hogy a magyar kis és középvállalatok is sikerrel tudjanak indulni a közvetlen európai uniós támogatásokért – hangzott el a Portfolio, EU Források 2024 konferenciájának panelbeszélgetésén.

Amikor valaki közvetlen uniós forrásra pályázik az nagyon más gondolkodást igényel, mintha egy operatív program pályázatain szeretne sikerrel indulni. Olyat kell létrehozni, amely egész Európa számára fontos lehet és a fejlődést szolgálja – mondta Kuthy Antal, az E-Group ICT Software Zrt. CEO-ja.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

2-3 évbe is beletelhet, mire egy cég egy konzorcium tagjaként be tud kapcsolódni egy nyertes pályázatba.

Utóbbit megerősítette Vicze Gábor, az Innomine Group ügyvezetője is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a hétéves uniós ciklusban 300-350 milliárd eurós forrásról van szó, amely akkora összeg, hogy nem csak Magyarországról, de Németországból és Franciaországból is jól látható, tehát erős nemzetközi konkurenciával találják szembe magukat a szereplők. A pályázatok kialakításánál azt nézik, hogy kinél van a legjobb ötlet és kompetencia.

Alapvető az is, hogy a pályázó cégek dolgozói tudjanak angolul.

Keresni kell a belépő pályázatokat, nyilván nem egy 8 éves, 10 millió eurós program konzorciumvezetésével kell kezdeni, hanem például egy meglévő K+F projekt részfeladatának elvégzésével lehet bejutni.

Dászkál János, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) vezető szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a cégeknek képesnek kell lenniük arra, hogy térképre tegyék magukat az ökoszisztémába. Volt, aki abban kért az MFOI-tól segítséget, hogy 2-3 hét alatt adjanak be egy pályázatot, vagy gyorsan találjanak nekik partnert a pályázathoz. Ez persze sikerülhet, de nagyon nehéz szerinte.

Nemzetközi vizekre kell evezni, elmenni vásárokra, konferenciákra, ez pedig majd hoz magával rengeteg előnyt például a számtalan kapcsolat képében. Erre már lehet építeni.

A pénzigény még nem pályázati ötlet

– figyelmeztette a cégeket Dászkál János.

Az is fontos, hogy valaki hajlandó saját forrást is bevonni, sokszor az EU ezt el is várja, a legtöbb pályázat 50-75 százalékos támogatási intenzitású, tehát önerőt várnak el.

Kuthy Antal szerint az együttműködéseken keresztül a magyar kkv-k egy innovációs konzorciumban egy asztalnál ülhetnek a legnagyobb multik menedzsereivel.

Olyan munkatársak kellenek ezért, akik nem szaladnak mindig a főnökükhöz, hanem van véleményük és azt képviselik is a konzorciumi üléseken, hiszen itt dőlnek el a forrás és munkaelosztások.

Vicze Gábor úgy vélte, hogy a közvetlen uniós pályázatok előnye, hogy bekerülsz egy európai ökoszisztémába, amely jelentős előnyökkel jár. Ennek óriási szerepe van a kapcsolatépítésben és tudástranszferben, amelyek a cégek a napi működésükben is hasznosíthatnak.

Valamihez érteni kell, nem csak beszélni erről - válaszolta Kuthy Antal arra a kérdésre, hogy miként lehet kilépni a mellékszereplő pozícióból egy konzorciumban. Érdemes extra munkát fektetni abba is, hogy valaki konzorciumvezetőként vegyen részt a pályázatban, ez sok macera de megéri.

Vicze Gábor hozzátette ehhez, hogy 10-12 év is volt, mire konzorciumvezetőként nyertes pályázatot tudtak beadni. Mindig az első referencia megszerzése a legnehezebb - hangsúlyozta.

Dászkál János szerint a közvetlen uniós forrásokhoz való hozzáférés sikerességi rátáját tekintve Magyarország a középmezőnyben van, sőt nincs is nagy differencia az egyes uniós országok között. Két baj van Magyarországon, ez a beadott pályázatok darabszáma és a lehívott összeg.

A sikeres országok felépítettek egy hálózatot a partnerek összehangolásával kezdve, a pénzügyi feltételek megteremtésén át egészen addig, hogy a gépezet működjön. A szakértő szerint pedig ez kell itthon is a sikerhez. Persze Magyarországon is vannak szigetszerű sikerek, de ezek makroszinten nem jelentenek sokat.

Kuthy Antal szerint két lehetőség áll a cégek előtt. Vagy átlagosak maradnak és akkor van tér a fejlesztésre, vagy lehetsz kiváló egy területen. Egy dolgot el kell fogadni azonban:

a nyugatnak nem érdeke, hogy a kelet-európai régió jó legyen a hightech területén, a céljuk, hogy a cégek bedolgozzanak a konzorciumokba. Hogy ez megváltozzon, ahhoz kell a politikai lobbi

- mondta, és arra biztatta a szereplőket, hogy vegyenek részt az uniós vitákban, harcolják ki, hogy kiegyenlítsék a küzdelmet a fejlettebb országok szereplőivel szemben.

Címlapkép forrása: Portfolio