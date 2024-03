Szegényház? Elkeserítően keveset költenek a magyar háztartások, kiderült, miért

Portfolio 2024. március 06. 06:20

A magyar lakosság fogyasztási szintje az egyik legalacsonyabb az EU-ban, még annál is kisebb, mint ami a relatív fejlettségünkből adódna. A Magyar Nemzeti Bank szakértői több okot is azonosítottak a szomorú jelenség mögött, és javaslatokat is megfogalmaztak a helyzet javítására.