Jöttek a meglepetések a járvány után – Mi történik a boltokban?

Kun-Welsz Edit, HOLD Alapkezelő 2024. március 07. 14:00

A koronavírus-járvány kitörésével a mindennapjaink részévé vált az online vásárlás. Még azok is rákényszerültek, akik azelőtt nem éltek a webshopok és appok adta „otthon, a kanapém kényelméből bevásárolok” lehetőségével. A trendforduló hatására a kiskereskedelmi értékesítés online térben bonyolított aránya jelentősen megugrott (amit természetesen a fizikai boltok bezárása is „segített”), és felmerült a nagy kérdés, hogy a pandémia utáni világban milyen szinten fog ez stabilizálódni. A járvány lecsillapodása és a karantén vége óta eltelt időben az ezzel kapcsolatos vélemények folyamatosan formálódtak, de talán most már tisztábban látszanak a trendek.