Lagarde gyakorlatilag megválaszolta a legfontosabb kérdést az EKB kamatvágásával kapcsolatban

Portfolio 2024. március 07. 15:36

Az Európai Központi Bank ma 14:15-kor tette közzé kamatdöntésről szóló közleményét, a jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton. Közzétették a makrogazdasági előrejelzéseket is, ezek viszont fontos üzenetet hordoznak, ugyanis mind az inflációs, mind a növekedési előrejelzést lefelé módosította a jegybank. Ez felébresztette a piac várakozását a leendő kamatvágásokkal kapcsolatban, az euró gyengülni kezdett. Később Christine Lagarde elnök a sajtótájékoztatón viszont gyakorlatilag kimondta, hogy az EKB még nem készül kamatvágásra áprilisban, hiszen addig még nem fog elég sok adat beérkezni. Ennek hatására pedig az euró visszaerősödött a döntés előtti szintre. Minden maradt tehát a régiben: a kamatok is, a júniusi kamatvágásra vonatkozó piaci előrejelzés is, az euró dollárral szembeni jegyzése is.