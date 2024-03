Költségsokkot okoz a Balatonon a vízdíj

A balatoni szálláshelyeknek nehézséget okoz a munkabérek emelése, a rezsidíjak kitermelése, illetve újabban a vízdíjak növekedése. Ez utóbbi ugyanis többszörösére emelkedett. Az emelkedő árak miatt a belföldi vendégek egyre rövidebb ideig pihennek.

Árérzékenyebb a vendégkör

„Az előző év januári infláció extrém magas volt. Ahhoz képest már kisebb a drágulás mértéke, de a drágulás összességében így is brutális. Azt érzékeljük, hogy a keresetek vásárlóértéke még nem érte el a 2021-es szintet” – értékelte a jelenlegi piaci helyzetet Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Balatoni Régióvezetője.

Elmondása szerint a vendégek fogyasztói szokásváltozásai és árérzékenységük igencsak szegmensfüggő. „Jól látszik, hogy az év vége felé, illetve az év elején a 3-4 csillagos vendégkör visszafogta költéseit. Különösen a 3 csillagosban mutatkozik visszaesés a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint” – mondta el Forsthoffer Ágnes. Kiemelte:

a belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje már nem nagyon tud hova csökkenni. Az viszont valóban előfordulhat, hogy kevesebbszer utaznak.

A költségek miatt vakargatják a fejüket

Szerinte a korábban megszokottakhoz képest jelentősebb mértékben emelni kellett a munkabéreket is. „A bérfejlesztéseket nem csak a munkaerőhiány, az infláció, vagy a bérminimumokról szóló kormányrendelet indokolta. A megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében is emelnünk kellett a juttatásokat” – érvelt a nagyobb munkaerőköltségek mellett Forsthoffer Ágnes. Szerinte aki ezt nem látja be, nem tud sikeres üzleti modellt építeni. Egy-két hónap múlva kiderül, hogy 2024-ben javul vagy romlik-e a munkaerőhiánnyal kapcsolatos helyzet.

Arról is beszélt, hogy a rezsi kitermelése komoly kihívást okoz, és meggyőződése, hogy a gáz-, villany-, és vízdíjak elmúlt időszaki áremelkedéseit nem lehetett teljes egészében a vendégekre továbbhárítani. „Mivel a tavalyi év második félévében bevezetett villamosenergia árplafon rendelet már hatályát vesztette, ezért a hosszabb távra fix áron szerződött szállodák ismét nagyon magas áramköltségekkel néznek szembe. Akik tőzsdei áron szerződtek, számukra jelenleg jobban viselhető a helyzet” – részletezte Forsthoffer Ágnes.

A gázszerződéseknél a balatoni régióban vegyes a kép: vannak fix áras, tisztán tőzsdei áras, sőt hibrid szerződések is. Utóbbiak a tőzsdei kockázat mérséklésére jöttek létre, összetett ármegállapítással. A tőzsdei áras szerződések jelenleg kezelhetőbb szinten tartják a költségeket – mivel most épp ilyen a világpiaci helyzet. Ezek azonban természetesen kockázatot hordoznak, hiszen nem tudni, merre alakul a tőzsdei ár, tette hozzá.

Az új költségsokkot jelenleg a többszörösére emelt víz- és csatornadíjak jelenti a szállásadók számára.

„Döbbenetet hozott a szállodák körében az a 2023. december 13-án megjelent energiaügyi miniszteri rendelet, amely a nem lakossági fogyasztók részére meghatározta a 2024. évi víz- és csatornadíjakat. Sokan ekkor már az üzleti tervezésen is túl voltak, így hidegzuhanyként érkezett a 40 százalékos víz- és csatornadíj, valamint a több száz százalékos alapdíj növekmény” – hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes. Nem kis fejtörést okoz, hogy az ennek kapcsán felmerült több millió forintos plusz költséget minek a terhére lehet átcsoportosítani erre a tételre.

„A magasabb szolgáltatást kínáló hotelek tevékenysége humán erőforrás-igényesebb, mint a kevesebb szolgáltatással bíró szolgáltatóké. A wellness szolgáltatások biztosításának energiaigénye is óriási. Csak ez a két tényező is alátámasztja, hogy magasabb szolgáltatási színvonal esetén jelentősebb lehet az áremelkedés” – magyarázta az árképzést Forsthoffer Ágnes.

