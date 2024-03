Megszólalt a két magyar kulcsvállalat, hogy mi van, ha leáll az orosz-ukrán gáztranzit az év végén

Felpörgött a híráramlás a 2024 végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit megállapodás ügyében, főleg azután, hogy a minap a szlovák miniszterelnök a folytatás lehetőségéről beszélt, illetve gázpiaci szakértők is jelezték: lenne technikai megoldás az orosz gázszállítások folytatására nyugati irányba még azzal együtt is, ha nem születik megállapodás direktben Oroszország és Ukrajna között a háború miatt. A gázbeszerzési témák is szóba kerülnek a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, további részletek itt érhetők el

Most az ügyben érintett két magyar vállalat: a rendszerüzemeltető FGSZ és a hosszútávú magyar-orosz gázszállítási szerződést megkötő MVM CEEnergy sajtószolgálatai nyilatkoztak a témában az orosz TASZSZ-nak.

Ezek lényege az, hogy lenne lehetőség másként, azaz más útvonalon, is megoldani az orosz gázszállításokat, ha tényleg nem születne megállapodás az oroszok és ukránok között az év végéig.

A téma ott érinti a két magyar céget, hogy a hosszú távú orosz megállapodás kisebbik lába, évi 1 milliárd köbméter az ukrán tranziton át Szlovákia és Ausztria érintésével a mosonmagyaróvári átadási ponton érkezik az országba, a nagyobb, évi 3,5 milliárd köbméteres lába pedig a Török Áramlaton át Bulgária és Szerbia felől Kiskundorozsmán.

Azt már tavaly nyár óta jelezték az ukránok, hogy a háborús okok miatt nem fognak 2024 vége után újabb tranzit szerződést kötni az oroszokkal, és már tavaly nyár óta a magyar külgazdasági és külügyminiszter is azt mondta: ha ez megtörténne, akkor ezt az 1 milliárd köbméteres mennyiséget Magyarország átterelné az oroszokkal a déli útvonalra, azaz a Török Áramlatra.

Most az FGSZ sajtószolgálata lényegében éppen ezt jelezte a TASZSZ-nak, miszerint

A szerb-magyar határon a Kiskundorozsma-2 átadási pont technikai áteresztő képessége évi 8,4 milliárd köbméter. Ez a maximális mennyiség, amely [ezen az útvonalon] Magyarországra szállítható. Jelenleg ez a [gázelosztó] határpont nagy kapacitáskihasználtsággal működik, de a szállítás volumene természetesen a műszaki adottságoknak megfelelően növelhető, ha a kereskedők részéről megfelelő érdeklődés mutatkozik.

Magyarul: az évi 4,5 milliárd köbméteres teljes orosz-magyar szerződéses volument is le lehetne ezen az átadási ponton keresztül szállítani, ennek műszaki akadálya nincs (maga a Török Áramlat éves kapacitása 15,75 milliárd köbméter), csak az átadási pontot lefoglaló kereskedőkön múlik, hogy ezt mennyire használják ki.

Az orosz hírügynökség azon kérdésére, hogy mit tenne az MVM CEEnergy, ha az ukránok tényleg nem hosszabbítanák meg a tranzitmegállapodást az oroszokkal 2024 vége utánra, a magyar vállalat sajtószolgálata így reagált:

Növekvő regionális vállalatként folyamatosan figyelemmel kísérjük a tranzittal kapcsolatos híreket, és megteszünk minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a szállítókkal kötött szerződéseken keresztül biztosítsuk a zavartalan gázellátást. Ezen túlmenően, a régió ellátásának megbízhatósága érdekében a vállalat több forrást használ.

A hírügynökség felidézi Pletser Tamásnak, az Erste regionális olaj- és gázpiaci elemzőjének Indexnek adott kommentárját, amelyben úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány számára bizonyára nem okoz meglepetést a helyzet, miszerint megszűnhet év végén az orosz-ukrán tranzitmegállapodás, készülhettek már erre a fejleményre. Azt is megjegyezte: az ukránoknak se kell már önmagában az orosz gáz, mert az ukrán gázigény sokat csökkent az ipari termelés visszaesése és a sok millió ukrán nyugatra menekülése miatt, így az ukrán gázigényt jórészt fedezi már az ukránok saját kitermelése.

Szerinte az osztrákoknak és a szlovákoknak okozhat kihívásokat az ukrajnai orosz gáztranzit leállása, bár mindkét ország tesz már diverzifikációs lépéseket a helyzet jövőbeli kezelésére: az osztrákok olasz és német irányból biztosíthatnak gázszállításokat, míg a szlovákok lengyel irányból és kis mennyiségben Magyarország felől.

Pletser Tamás is részt vesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján a gázbeszerzési, és elosztási kérdésekről is szóló első szekcióban.

Amint a hírügynökség tudósítása is megjegyzi közelmúltbeli összefoglalónk után: ha az ukrán rendszerüzemeltető hajlandó 2025-től is továbbítani az orosz gázt a területén át keletről nyugatra, akkor igenis folytatódhat az orosz gáztranzit, csak éppen a nyugati vevőkkel köt majd megállapodásokat az ukrán vezetéküzemeltető, nem az oroszokkal. Amint megírtuk: január végén "mozgolódások" történtek a témában, a szlovák miniszterelnök is jelezte, hogy folytatódhatnak majd az orosz gázszállítások.

Aztán a múlt hét elején az a figyelmeztetés is kiszivárgott: az Európai Uniónak "nem érdeke" az, hogy az idén év végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit szerződés megújítását szorgalmazza, így ha az Ukrajnán és Szlovákián át érkező gáz teljesen kiesne az uniós importból, az 5%-os importvesztést jelentene, ami érzékenyen érinthetné a mi régiónkat, és akár a legrosszabbra is fel kell készülni, ha mindez egy tartós hidegbetöréssel is párosulna. Érdekes, hogy a TASZSZ cikke azt is megjegyzi: múlt hétfőn az ukrán miniszterelnök is megerősítette, hogy hajlandó Ukrajna a jövő évtől is továbbítani az orosz gázt, ha erre megkérik az európai partnerek.

A fentiek tehát azt jelzik: kifejezetten izgalmas kérdés, hogy mi lesz az idén év végén lejáró megállapodással, és ha lesz folytatása, az milyen formában és volumenben lesz majd érvényes. Éppen ezért a témát a következő időszakban is kiemelten figyeljük, hiszen ellátásbiztonsági mellett ukrajnai gáztárolási kérdéseket is bőségesen érint.

