Megszólalt az MNB Matolcsy György és Orbán Viktor kapcsolatáról

A Magyar Nemzeti Bank közleményben cáfolja, hogy megromlott volna a kapcsolt Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök között.

"Az elmúlt napokban a Bloomberg nemzetközi hírügynökség és Ujhelyi István szocialista Európa parlamenti képviselő is valótlan híreket, téves következtetéseket közölt Magyarországról, a Magyar Nemzeti Bankról, valamint a miniszterelnök és a jegybankelnök kapcsolatáról" - írja az MNB közleménye.

A Bloomberg a múlt héten azt írta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök között nyílt konfliktus alakult ki a gazdaságpolitika miatt. Az elmúlt hetekben számos cikk született a témában, ami nem csoda, hiszen Matolcsy nyíltan kritizálta a kormányt.

Matolcsy György arról beszélt korábban, hogy a 2021 közepétől végrehajtott fordulat egyik mellékszála, hogy a jegybank függetlensége és önállósága ellen rejtve és nyíltan is támadás történt, illetve történik. A jegybankelnök hozzátette, hogy amit most tervez a kormány a jegybank törvénnyel, az jelentős támadás az MNB függetlensége ellen.

A közelmúltban a Pénzügyminisztérium - egyebek mellett - az MNB igazgatósága feladatkörének módosítása, valamint az MNB Felügyelőbizottság hatáskörének kiterjesztése céljából a magyar jegybanktörvény módosítását kezdeményezte. Az Európai Központi Bank véleményezési feladata keretében kiadott dokumentumában néhány változtatást javasol, illetve általánosságban a jegybanki függetlenség tiszteletben tartásának fontosságát hangsúlyozta. A jegybank üdvözölte az EKB álláspontját, a módosításokat előterjesztő Pénzügyminisztérium pedig hangsúlyozza, hogy a jegybank függeltensége nem sérül.

Matolcsy György a jegybanktörvény változásai mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek is üzent. Szerinte a kormányzati döntések rejtve, burkoltan támadják a jegybank függetlenségét. Most amit a kormányzat tervez a jegybanki törvénnyel kapcsolatban, ami egy jelentős támadás lenne a jegybanki függetlenség ellen. Ezt követően az MNB 11 pontos listát adott ki arról, hogy a kormány által milyen támadások érték az MNB-t. Felhívták a figyelmet arra a sorozatra, amely már "eddig is szűkítette a monetáris politika függetlenségét, gyengítette transzmissziós csatornáit".

Ilyen előzmények után érkezett meg az MNB közleménye hétfő délelőtt. "A hamis pletykákkal ellentétben Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök korrekt munkakapcsolatban állnak egymással, és a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is rendszeresen konzultálnak szakmai kérdésekről" - írja az MNB. "A Magyar Nemzeti Bank felhívja az érintett sajtóorgánumok és pártpolitikusok figyelmét, hogy a hazai pénzügyi rendszer iránti bizalom megőrzése és az olvasók objektív tájékoztatása érdekében mellőzzék a téves következtetéseket és valótlan állításokat tartalmazó információk közzétételét" - zárul az MNB közleménye.

Orbán Viktor mindeddig viszonylag szűkszavúan kommentálta a kérdést. Matolcsy bíráló szavai után, de a jegybank 11 pontos listája előtt adott ki közleményt. "A miniszterelnök véleménye szerint a jegybank függetlensége szent és sérthetetlen" - reagált Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Matolcsy György kijelentéseire.

Egyes piaci vélemények szerint a forint elmúlt napokban látott gyengélkedése részben az MNB kamatcsökkentési tempójának felgyorsításával, részben pedig a kormány és a jegybank közötti ellentétek kiéleződésével függnek össze.

