Alig ismert, halálos kimenetelű betegség fenyeget 500 ezer magyart

A COPD, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegség komoly egészségügyi kihívást jelent Magyarországon, hiszen több mint 500 000 ember szenved tőle. A szakemberek szerint hiányzik a megfelelő tájékoztatás a prevencióhoz, valamint a betegséget leginkább kiváltó dohányzás elleni hatékony fellépés. A COPD-s betegek dohányzásról való leszoktatása során fontos a személyre szabott, intenzív támogatás és a hosszú távú követés.

Szigeti Szabolcs, a WHO Magyarországi Irodájának egészségpolitikai szakértője bemutatta a WHO által készített rövidfilmet, amely a fiatalok dohányzási szokásairól szólt. A film rámutatott arra, hogy a fiatalok gyakran nem ismerik kellőképpen a dohányzás veszélyeit és következményeit, beleértve a COPD betegséget is. Fontosnak tartották, hogy az egészségügyi kommunikáció összetett legyen és célozza meg a különböző korosztályokat – derül ki a a WHO magyarországi irodájának közleményéből.

Mi az a COPD?



A COPD, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegség komoly egészségügyi problémát jelent világszerte, hiszen a tüdő légutak tartós beszűkülésével jár, és visszafordíthatatlan károsodást okoz. Ez az egyik vezető halálokok közé tartozik. A betegség tünetei közé tartozik az idült hörghurut és a tüdőtágulás, amelyek gyulladásos folyamatokat indítanak el a tüdőben. Ezek a tünetek jelentős nehézségeket okoznak a mindennapi életben és szükségessé teszik a szakorvosi ellátást.



A COPD incidenciája folyamatosan növekszik, Magyarországon évente több ezer új esetet regisztrálnak, főként dohányzók körében. Emellett más krónikus betegségekkel is társulhat, mint például a kardiovaszkuláris problémák vagy a cukorbetegség.

Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója bemutatta a hazai COPD-s adatokat, melyek szerint

itthon mintegy 500 ezer ember szenved a COPD-től.

A betegség túlnyomó részben a tartós dohányzás következménye, de várhatóan tovább fog nőni a betegek száma, ezért kiemelten fontos a társadalmi figyelemfelhívás és a prevenciós tájékoztatás – figyelmeztet Bogos Krisztina.

Cselkó Zsuzsa, az OKPI Szervezési és Módszertani Osztály vezetője kiemelte, hogy a COPD-s betegek dohányzásról való leszoktatása során fontos a személyre szabott, intenzív támogatás és a hosszú távú követés.

Demjén Tibor, a Belügyminisztérium Dohányzás Fókuszpontjának vezetője hangsúlyozta, hogy a kommunikációnak a megelőzésre kell irányulnia, tekintettel arra, hogy a dohányzás számos egészségügyi problémáért felelős.

A hiteles és közvetlen kommunikáció érdekében létrejött a copd.info.hu weboldal és egy zárt social média csoport, ahol a betegek egymással megoszthatják tapasztalataikat és kérdéseiket. Komoly probléma ugyanis az is, hogy a legtöbb alig ismeri a COPD-betegséget.

