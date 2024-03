Felrobbant az olajár - Mi áll a háttérben, mire számítsunk a kutakon?

Elképesztő bizonytalanság figyelhető meg idén az olajáraknál, kifejezetten jelentős kilengések mentén alakultak az elmúlt bő két hónapban a nyugati benchmark termékek árai, nemrég nagyon meredek emelkedés bontakozott ki a piacon - de mégis mi hajtja a ralit? Többtényezős a történet, a következőkben igyekszünk utánajárni, hogy pontosan mire figyelhetek, mire számítanak és mit árazhatnak a befektetők és a szakértők, és hogy mit jelenthet mindez a hazai autósok számára.

Egekben az olaj ára

A múlt héten látott meredek emelkedés ezen a héten is folytatódik az olajpiacon: nemrég új lokális csúcsot döntve

tavaly október óta nem látott szintre ugrott az olaj világpiaci ára,

a Brent jegyzése már átlépte a lélektanilag fontos, hordónkénti 85 dolláros szintet is.

A mostanában látott emelkedés hátterében több ok is meghúzódik: a múlt héten tűz ütött ki több nagy orosz olajfinomítóban is, az egyik legsúlyosabb fejlemény a Rosznyeft legnagyobb egységét érő ukrán dróncsapás volt - a támadás egy Moszkvától mintegy 200 kilométerre délkeletre fekvő létesítményt ért, amelynek kapacitása évi 17,1 millió tonna, azaz körülbelül napi 340 000 hordó. Ezt követően szombaton az egyik találat rövid ideig tartó tüzet okozott a kasznodari Szlavjanszk finomítóban is, amely évente 8,5 millió tonna nyersolajat, azaz napi 170 ezer hordót dolgoz fel. A Reuters elemzése szerint a fokozódó ukrán dróntámadásoknak köszönhetően az első negyedévben az orosz finomítókapacitás mintegy 7 százalékát állították le. Ezen felül Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy folytatni fogja a gázai Rafah enklávéba való benyomulást, ez jelentősen megnehezíti a békemegállapodás esélyeit, ez szintén nyomást helyez az olajárakra.

A kínálati aggályokon felül a kereslet felől is akadnak bizonytalanságok: az American Petroleum Institute adatai szerint az amerikai nyersolajkészletek 5,5 millió hordóval csökkentek a múlt héten, az ilyen jelentős visszaesés erős keresletet jelez - a készletek 7 hétnyi növekedést követően kezdtek el csökkenni.

A keresleti és a kínálati oldalon is nőnek tehát a bizonytalanságok az olaj piacán,

NEM CSODA, HOGY EBBEN A KÖRNYEZETBEN rég nem látott szintre került A BRENT JEGYZÉSE.

Ami pedig a rövid távú kilátásokat illeti: a befektetők a héten a főbb központi bankok monetáris politikai döntéseit figyelik, hogy a kamatcsökkentések időzítésével kapcsolatban kapjanak támpontot. Az alacsonyabb kamatlábak ösztönöznék a kereslet fellendülését a világ legnagyobb olajfogyasztójának számító Egyesült Államokban, ez vélhetően felfelé tolná az olajárat.

Nagy a bizonytalanság

Egész pontosan a csütörtöki kereskedésben került négyhavi csúcsra az olaj ára, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közzétette frissített előrejelzését, ami szerint idén az olajpiac szűkülése és a kereslet emelkedése várható. Az IEA ezzel már negyedszer emelte meg a 2024-es olajkereslet növekedésére vonatkozó előrejelzését november óta, a friss prognózis szerint a kereslet napi 1,3 millió hordóval fog nőni 2024-ben. A friss prognózis 110 ezer hordóval magasabb az előző havi becslésnél, de még mindig alacsonyabb a tavalyi 2,3 millió hordós növekedésnél. Eközben az IEA visszavágta a kínálatnövekedésre vonatkozó előrejelzését: most azt várják, hogy az olajkínálat csak napi 800 ezer hordóval nő majd, elsősorban a geopolitikai kockázatok hatnak negatívan.

A Nemzetközi Energiaügynökség és a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) között egyébként jelentős eltérés figyelhető meg az olajkereslet növekedésére vonatkozó előrejelzéseikben, egy ilyen környezetben kifejezetten nehéz eligazodniuk a piaci szereplőknek az olajszektor jövőbeli kilátásairól és a tisztább üzemanyagokra való átállás sebességéről.

A két szerv közötti véleménykülönbség mértéke 2008 óta most a legnagyobb.

Az IEA és az OPEC hosszú távú véleménykülönbsége abban is megmutatkozik, hogy mikor tetőzhet az olajkereslet: az IEA szerint ez 2030-ra várható, míg az OPEC ezt a nézetet elutasítja és nem látja a csúcsot legalább 2045-ig.

Mit mutat a technika?

Ami a technikai képet illeti, az olaj tavaly december óta van emelkedő trendben. Felfelé ennek a berajzolt trendcsatornának a felső vonalát lesz érdemes figyelni a 88-88,5 dolláros szinteken, ami egybeesik a korábbi, tavaly októberi lokális csúccsal. A trendcsatornából való kitörést követően pedig a szeptemberi 88,5 dolláros lokális csúcs elérésére lesz érdemes figyelni, ezen szintek eléréséhez még 3 százalékos emelkedésre van szükség a mostani szinthez viszonyítva.

Lefelé támaszok szempontjából a 83,2 dolláros szintet érdemes figyelni, itt találhatóak korábbi lokális csúcsok márciusból, valamint januárból, ez alatt pedig a februári lokális csúcsok szintje funkcionálhat támaszként 82 dollárnál.

Drágulhat a benzin

Elsősorban a benzin árának emelkedésén érezheti meg a lakosság az olajár megugrását: a hazai üzemanyagok jegyzését elsősorban a mögöttes termék árának alakulása és a forint-dollár devizapár teljesítménye határozza meg, és bizony

MINDKÉT KULCSTÉNYEZŐNÉL A DRÁGULÁS IRÁNYÁBA HATÓ FOLYAMATOKAT LÁTHATUNK.

A forint piacán sem valami fényes a helyzet: a múlt héten kiderült, hogy az Európai Parlament jogi szakbizottsága beperli az Európai Bizottságot azért, mert tavaly karácsony előtt felszabadított 10,2 milliárd euró kohéziós forrást Magyarországnak. Az elinduló pernek elhúzódó hatásai lehetnek a magyar EU-s pénzek folyósítására vonatkozóan, ez pedig a forint árfolyamára is negatív hatással van. Az értesülést követően megközelítette a 400-as szintet a forint/euró devizapár, de az olajárak szempontjából fontos forint/dollár piacon is gyengülést láthattunk. Ezen a héten szerdán ismerteti majd kamatdöntését az amerikai jegybank, a Federal Reserve lépése vélhetően komoly hatással lesz a dollárra.

A héten már várható is a hazai üzemanyagpiacon az emelkedés: friss információk szerint szerdán a benzin és a dízel is drágulni fog, előbbiért 624 forintot kell adni majd literenként, utóbbiál pedig a 643 forint/literes árral találkozhatnak az autósok a hét közepétől. Idén már 9,5 százalékos drágulást láthattunk a benzin piacán, a dízel esetében pedig 8,4 százalékos volt az áremelkedés üteme.

A régióban egyébként kifejezetten drágának minősül a hazai benzin és a dízel is, a múlt heti adatok alapján

mindkét finomított olajtermék esetében dobogósak a hazai árak.

Hosszabb távú kilátások

A következő fejlemények és kilátások emelhetik és tarthatják magasan a jövőben az olajárat:

Felépülő kínai kereslet : a világ legnagyobb fosszilis energiaimportőrének számító Kínának egyre nagyobb az "olajéhsége", friss értesülések szerint az ázsiai ország ebben a hónapban rekordmennyiségű orosz nyersolajat fog importálni. Az ország ipari termelése és beruházási aktivitása is a vártnál nagyobb mértékben nőtt az év elején, ami az olajkereslet további emelkedésének irányába mutat. A Bloomberg által összeállított adatok szerint a januári-februári kínai olajkereslet 6,1 százalékkal napi 14,4 millió hordóra nőtt.

: a világ legnagyobb fosszilis energiaimportőrének számító Kínának egyre nagyobb az "olajéhsége", friss értesülések szerint az ázsiai ország ebben a hónapban rekordmennyiségű orosz nyersolajat fog importálni. Az ország ipari termelése és beruházási aktivitása is a vártnál nagyobb mértékben nőtt az év elején, ami az olajkereslet további emelkedésének irányába mutat. A Bloomberg által összeállított adatok szerint a januári-februári kínai olajkereslet 6,1 százalékkal napi 14,4 millió hordóra nőtt. A jemeni húszi lázadók továbbra is ellehetetlenítik a Vörös-tengeri hajózást, ami magasabb fuvarköltségekhez és szállítási késlekedéshez vezet.

továbbra is ellehetetlenítik a Vörös-tengeri hajózást, ami magasabb fuvarköltségekhez és szállítási késlekedéshez vezet. Február elején az USA megtorló csapást mért Iránhoz kötődő közel-keleti militáns csoportokra, a viszony látványos mérgesedése szintén felfelé hajtotta az olajárakat.

a viszony látványos mérgesedése szintén felfelé hajtotta az olajárakat. Ugyancsak az olajár-emelkedés irányába hatott a bejelentés, miszerint az oroszok március 1-el hat hónapra betiltják a benzinexportot, hogy kielégítsék a fogyasztók és gazdálkodók növekvő igényeit, valamint lehetőséget biztosítsanak a finomítók tervezett karbantartására. Az orosz üzemanyag-behozatal betiltása óta Európa többek között a Közel-Keleten keres beszállítókat - az Oroszország által bevezetett tilalom miatt vélhetően fokozódni fog a verseny ezekért a szállítmányokért, ami kihatással lehet az európai árakra is.

hogy kielégítsék a fogyasztók és gazdálkodók növekvő igényeit, valamint lehetőséget biztosítsanak a finomítók tervezett karbantartására. Az orosz üzemanyag-behozatal betiltása óta Európa többek között a Közel-Keleten keres beszállítókat - az Oroszország által bevezetett tilalom miatt vélhetően fokozódni fog a verseny ezekért a szállítmányokért, ami kihatással lehet az európai árakra is. Az OPEC+ tagjai március elején megállapodtak abban, hogy a második negyedévre is meghosszabbítják a napi 2,2 millió hordónyi önkéntes olajkibocsátás-csökkentést , ráadásul Oroszország az OPEC+ egyes résztvevő országaival egyeztetve további napi 471 ezer hordóval (bpd) csökkentette a kibocsátását és exportját.

, ráadásul Oroszország az OPEC+ egyes résztvevő országaival egyeztetve további napi 471 ezer hordóval (bpd) csökkentette a kibocsátását és exportját. Hosszabb távú perspektíva: az amerikai energiacég Occidental Petroleum vezérigazgatója szerint jelentős ellátási hiány alakulhat ki 2025 végéreaz olajpiacon, mivel az olajtermelők nem tudják majd elég gyorsan pótolni a nyersolajkészleteket.

Címlapkép forrása: Getty Images